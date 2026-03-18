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    首頁 > 嘉義市

    嘉市文化路夜市攤位爆爭議 市府挨批「互踢皮球」

    2026/03/18 19:59 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市文化路暨蘭井街設攤區段自治會今天到市府陳情抗議，希望市長黃敏惠做主，取締違規攤販。（記者王善嬿攝）

    嘉市文化路暨蘭井街設攤區段自治會今天到市府陳情抗議，希望市長黃敏惠做主，取締違規攤販。（記者王善嬿攝）

    「嘉義市文化路暨蘭井街設攤區段自治會」今天到市府抗議陳情，痛批市府對違規攤販完全不作為，讓合法攤販不敢擺攤。市府發聲明，指夜市劃設攤販整齊線，會持續督促自治會依規定善盡管理責任，警方更挨批「不依法取締違規攤販」。此起因兩個相鄰攤販的攤位地租界址不清產生嫌隙紛爭的事件，竟演變成市府單位間「互踢皮球」，問題仍得不到解決。

    75歲顏姓攤販控訴，本月13日出攤時，遭隔鄰攤商周姓男子等人阻止，致她身陷攤車間而撞傷，之前自治會3次函文警方取締對方係違規擺攤，警方卻無作為。周男反控是被顏婦侵占攤位，還被自治會以違規擺攤等莫須有理由解除會籍，並未撞傷顏婦。雙方已互相提告。

    該自治會長林苗成今天與20餘位會員到市府陳情抗議，訴求「安全擺攤、拒絕暴力、取締違規」，並指依經濟部法規，建設處為攤販管理、發照單位，取締違規攤販是警方權責。

    據了解，該夜市約150餘攤，加入自治會僅60餘攤，自治會雖訂管理公約，明定違反者，自治會得請主管機關、警察及相關單位取締並驅離。

    市府則發聲明指出，文化路商圈在軟硬體條件改善下，已成為全國觀光人次第一的夜市，為維護各設攤區段秩序安全與環境，建設處將會持續督促各自治會依規定善盡管理責任，共同維護設攤區段營業秩序及環境衛生。

    警方也表示，文化路設攤區段於每日下午5至翌日凌晨6時生效，期間即為市府公告指定暫准設攤區，即非「道路交通管理處罰條例」所稱「道路障礙」範疇，無法源取締依據。

    至於違規設攤部分，因文化路暫准設攤區段非屬「道路」範疇，無法依據「道路交通管理處罰條例」取締，應回歸主管機關建設處依權責處理。

    然而遭外界批評，嘉市尚未制定「攤販管理自治條例」等因素，相關管理難以落實，遇權責不清或爭議，一旦市府機關各單位「互踢皮球」，問題得不到解決，攤販只能自求多福。

    著名嘉市文化路夜市已成為全國觀光人次第一的夜市。 （記者丁偉杰攝）

    著名嘉市文化路夜市已成為全國觀光人次第一的夜市。 （記者丁偉杰攝）

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