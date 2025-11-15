為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義市

    嘉義家扶「茉莉閱讀苗圃」 親子共讀、彩繪糖霜餅乾

    2025/11/15 19:19 記者丁偉杰／嘉義報導
    「茉莉閱讀苗圃」推廣活動「彩繪糖霜餅乾」讓親子在互動中增進情感。（嘉義家扶中心提供）

    「茉莉閱讀苗圃」推廣活動「彩繪糖霜餅乾」讓親子在互動中增進情感。（嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心今天舉辦「茉莉閱讀苗圃」推廣活動「彩繪糖霜餅乾」，邀請中心服務家庭及社區家庭共計23戶66人參與，活動結合閱讀與手作，讓親子在互動中增進情感，同時培養孩子的創意與動手能力。

    嘉義家扶中心主任沈明彥說，自2017年起，茉莉二手書店與家扶基金會合作「閱讀苗圃」書屋計畫，希望讓親子在愉快的環境中，體驗創意與共學成長。

    今天活動由老師帶領親子導讀繪本「小黃點」，讓親子一起享受共讀的溫馨氛圍。隨後進入糖霜餅乾彩繪，親子拿起彩色糖霜創作，把餅乾當成畫布，隨著一筆一畫，慢慢變成專屬於他們的甜蜜作品，活動現場充滿歡笑聲。

    沈明彥說，嘉義家扶中心茉莉閱讀苗圃藏書豐富與圖書繪本羅列，數量近9千本，提供免費借書，近日又有書籍到貨，包括小朋友最愛的立體書、有聲書《發現植食恐龍》、《地球奧秘》，或青少年瘋迷的漫畫、小說《屁屁偵探》、《波西傑克森☉，及家長愛讀的親職教育與成長書籍，歡迎家長陪伴孩子一起來借閱書籍，全家人領略浩瀚書海的快樂成長。

    嘉義家扶中心今天舉辦「茉莉閱讀苗圃」推廣活動「彩繪糖霜餅乾」。（嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心今天舉辦「茉莉閱讀苗圃」推廣活動「彩繪糖霜餅乾」。（嘉義家扶中心提供）

