水岸生態結合公園景觀 嘉市興安國小新建幼兒園115學年招生

嘉義市興安國小幼兒園外觀示意圖。（嘉義市政府提供）

嘉義市因應湖子內區段徵收開發陸續完成，住宅建案增加、人口成長的教育需求，辦理「興安國小新建幼兒園園舍工程」，預計明年5月底完工，未來將成為嘉義市第四所非營利幼兒園，預計115學年度投入營運，將招收8班、168名幼生，提供該區民眾新穎且優質教育環境。

嘉義市長黃敏惠近日率市府團隊到工地現勘，黃敏惠說，興安國小新建幼兒園園舍，不只結合在地特色，打造生態友善及綠化的幼兒園空間，更是融合城市美學、綠建築概念與友善設計的現代公共建設；嘉市重視教育，將會持續監督施工品質與安全，確保工程如期如質完工，提供師生安全無虞、快樂學習的環境。

教育處長郭添財表示，嘉市有7成私幼已加入準公共化幼兒園，市府積極新建非營利幼兒園，打造家長能放心托育的教保環境；興安國小新建幼兒園工程都按預定進度推進中，預計2026年5月底完工，幼兒園委外經營部分，也同步啟動甄選法人程序。

市府教育處指出，此工程獲中央與地方共同支持，追加預算後，總經費達1億7530萬元，市府自籌1億227萬元；以水岸生態為設計概念，結合鄰近公園自然景觀，打造兼具綠建築、環保節能與友善設計的幼兒園，並與建設處攜手合作，規劃種植台灣原生種植物。

嘉義市長黃敏惠（中）到工地勘察，了解工程進度。（嘉義市政府提供）

興安國小進行工程簡報。（嘉義市政府提供）

