為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    財劃法爭議卓揆邀地方共商 嘉市長黃敏惠將出席

    行政院長卓榮泰13日邀地方政府共商財劃法，嘉義市長黃敏惠將出席。（資料照）

    行政院長卓榮泰13日邀地方政府共商財劃法，嘉義市長黃敏惠將出席。（資料照）

    2025/09/12 18:27

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院長卓榮泰日前表示，新版「財政收支劃分法」出現城鄉失衡、作業時間不足、計算公式的錯誤等問題，預計13日邀地方政府共商財劃法議題，嘉義市長黃敏惠明將出席。針對因公式分母條文有誤，導致345億餘元統籌分配稅款無法分配，市府回應，建議中央先依立法意旨「暫」分配，未來再協商處理。

    嘉市府財政稅務局長洪彩燕說，嘉義市雖土地幅員小、人口少，還有產業特性以服務業為主，營利事業額占比小等特性，然而「麻雀雖小，五臟俱全」，各方面都須經費挹注建設，但任何公式都會產生不均，對嘉義市都不公平。

    洪彩燕表示，如果要修法，嘉市主張維持財劃法修正的5大訴求，尤其第一項，基於財政平權，應提撥一定比例先「平均」分配給各地方政府，因為不均所以要先平均，保障地方政府各基本政務支出的維持，給予基本建設經費的平衡。

    民進黨嘉義市議員黃盈智認為，藍白陣營聯合在立法院以多數強修財劃法，目的是想架空中央財政，讓賴清德政府難做事，但到頭來卻造成水平分配不均，特別南部縣市分配較少，對嘉義市發展有負面影響。

    黃盈智認為解鈴還需繫鈴人，他說，藍營縣市首長應要求國民黨中央請國民黨立委們與行政院協商，修正財劃法不妥之處，避免中央補助嘉義市的金額減少，影響市府施政。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    嘉義市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播