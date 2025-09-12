財劃法爭議卓揆邀地方共商 嘉市長黃敏惠將出席

行政院長卓榮泰13日邀地方政府共商財劃法，嘉義市長黃敏惠將出席。（資料照）

2025/09/12 18:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院長卓榮泰日前表示，新版「財政收支劃分法」出現城鄉失衡、作業時間不足、計算公式的錯誤等問題，預計13日邀地方政府共商財劃法議題，嘉義市長黃敏惠明將出席。針對因公式分母條文有誤，導致345億餘元統籌分配稅款無法分配，市府回應，建議中央先依立法意旨「暫」分配，未來再協商處理。

嘉市府財政稅務局長洪彩燕說，嘉義市雖土地幅員小、人口少，還有產業特性以服務業為主，營利事業額占比小等特性，然而「麻雀雖小，五臟俱全」，各方面都須經費挹注建設，但任何公式都會產生不均，對嘉義市都不公平。

洪彩燕表示，如果要修法，嘉市主張維持財劃法修正的5大訴求，尤其第一項，基於財政平權，應提撥一定比例先「平均」分配給各地方政府，因為不均所以要先平均，保障地方政府各基本政務支出的維持，給予基本建設經費的平衡。

民進黨嘉義市議員黃盈智認為，藍白陣營聯合在立法院以多數強修財劃法，目的是想架空中央財政，讓賴清德政府難做事，但到頭來卻造成水平分配不均，特別南部縣市分配較少，對嘉義市發展有負面影響。

黃盈智認為解鈴還需繫鈴人，他說，藍營縣市首長應要求國民黨中央請國民黨立委們與行政院協商，修正財劃法不妥之處，避免中央補助嘉義市的金額減少，影響市府施政。

