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    首頁　>　嘉義市

    高市援助災後重建 陳其邁再赴嘉市為團隊打氣

    高雄市長陳其邁（右五）今天再度到嘉市為前來支援的高雄市工程團隊打氣加油，並致贈運動飲料。（嘉市政府提供）

    高雄市長陳其邁（右五）今天再度到嘉市為前來支援的高雄市工程團隊打氣加油，並致贈運動飲料。（嘉市政府提供）

    2025/07/13 16:49

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義市，全國13縣市在災後陸續馳援嘉市災後道路搶通等作業，高雄市長陳其邁繼7日親自帶救援人力支援嘉市，今天再度到嘉市為前來支援的高雄市工程團隊打氣加油。

    陳其邁今天北上嘉市，前往世賢路慰問支援嘉市災後復原工作的高雄市工程團隊，感謝大家在颱風過後，連日投入災區搶修與環境清理的辛勞與努力。

    陳其邁表示，高雄市全力支援嘉市災後重建，並高度肯定工程團隊迅速馳援所展現的專業精神與團隊默契。他也特別叮囑團隊執行任務時，務必注意自身安全，強調「安全第一」，期盼在大家齊心努力下，嘉市能夠早日恢復正常生活秩序。

    稍早，嘉義市長黃敏惠偕市府秘書長陳永豐前往世賢路，感謝前來協助的高雄市政府團隊，並向來自全國各地協助嘉市災後重建復原的團隊致上深深謝意。

    黃敏惠表示，丹娜絲颱風重創嘉市，災後復原是長期抗戰，感謝社會滿滿的溫暖與善意，不僅各縣市首長主動來電關心，表達願意持續支援嘉義災後重建，各縣市政府前來支援團隊更是連日頂著烈日、雨天堅守崗位，全心協助城市恢復日常，這份情誼令人感動。

    黃敏惠說，面對百年一遇的災情，全台灣齊心協力，不分彼此、攜手互助，同心為家園努力，這正是台灣最強大的力量。

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