蕭美琴出席嘉義災後捐款千萬活動 籲青年返鄉協助清理家園

副總統蕭美琴（前排中）見證下，嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森（前排右）代表廟方捐贈500萬由嘉市長黃敏惠（前排左）代表受贈。（記者丁偉杰攝）

2025/07/13 12:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲重創嘉義縣市，副總統蕭美琴今天上午出席嘉義市九華山地藏庵各捐贈500萬元共1千萬元協助嘉義縣市災害重建儀式。蕭美琴表示，台灣面臨天災挑戰不斷而來，呼籲大家平日應做好準備及防災靭性工作，災難發生時多一層保護，正值暑假她也鼓勵青年返鄉協助親人重建家園。

蕭美琴由九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人陪同出席廟方在廟埕舉辦的救災專款捐贈暨今年度第一期社教班成果展與捐血活動，現場展現學員出色的學習成果，場面溫馨。

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在蕭美琴見證下，黃俊森代表廟方分別捐贈500萬元共1千萬元協助嘉義縣市政府投入災害重建，由翁章梁、黃敏惠代表受贈。

蕭美琴表示，感謝九華山地藏庵長期做公益及推動文教活動，地方受風災伸出援手捐善款，她能體會災民沒電痛苦，台電人員冒著危險幾乎24小時持續搶修電力，台電辛勞大家應多包容鼓勵。

蕭美琴說，嘉義縣市在這次風災受損嚴重，而台灣面臨颱風、地震等天災挑戰不斷而來，呼籲大家平日應作好準備及防災靭性工作，在災難發生時多一層保護。

蕭美琴分享說，她以前在美國讀高中時，逢週末會參與「人人家園」志工活動，協助貧困家庭重建家園，正值暑假她鼓勵青年返鄉協助親人重建家園，政府也會持續提供協助 ，讓民眾生活早日恢復常軌。

蕭美琴說，去年廟方捐贈南台灣首輛「綠能環保電動式大型捐血車」時，她承諾會找機會親自參與捐血活動，今天特地到場與大家一起響應捐血活動。隨後，蕭美琴履行承諾登上捐血車挽袖捐血。

副總統蕭美琴（左）今天參與嘉義市九華山地藏庵捐血，登上捐血車挽袖捐血。（九華山地藏庵提供）

副總統蕭美琴（前排中）見證下，嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森（前排右）代表廟方捐贈500萬由嘉縣長翁章梁（前排左）代表受贈。（記者丁偉杰攝）

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