暌違34年再招30男 遭疑忽視女生意見 嘉女：招生策略合法變更

嘉義女中今年招收30位特殊班男學生，日前已完成報到。（記者丁偉杰攝）

2025/07/11 18:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕百年老校嘉義女中今年招收30位特殊班男學生，日前已全數報到，有女學生在Threads發文，質疑校方招收男學生忽視學生意見等情形，校方今天重申，為擴大招生來源，同時也提供嘉義地區學子更優質的學習環境，透過校內法定程序通過變更招生策略因應，期能更活絡教學氛圍，提升學習效益。

女學生發文提及「校方從未正式向他們宣布，也未曾將學生的想法納入考量，她們僅能從新聞中得知嘉女即將招收男生」、「為何在綠色運動服上去除嘉女字樣，改為CYGSH？」等質疑。

請繼續往下閱讀...

校方回應說，學校114學年度招生變革措施，自今年元月份核定後，同步完成盤點新學年所需各項軟硬體設備，游泳池、廁所、課室空間等各項硬體設施充足，且符合性別平等原則，國教署也實地安排訪視相關課室空間及設備設施。

校方指出，此次招收男學生，合計超過2／3達申請該校資優班與實驗班標準。另於服儀委員會由與會委員充分討論，邀集領域專家列席後，新增新色系體育服開放所有學生選購，並因應班聯會提案新增校服款式提供選購，更加符合學生穿著需求，提供中文字樣及英文字樣供個人客製化選擇。

嘉女自1991年起開設舞蹈班招收男學生，截至目前僅4名男學生畢業，最後1人是2011年畢業；嘉女今年高中免試入學招收女生455人、男生30人，8日放榜，並於10日辦理新生報到，招收的30名特殊班男學生都完成報到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法