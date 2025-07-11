嘉市「特優里長」蔡坤龍家中身亡 曾著「菜鳥里長」一書感動人心

培元里長蔡坤龍（後排中間比讚者）2018年獲頒內政部特優里長。（資料照）

2025/07/11 16:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「丹娜絲」颱風重創嘉義，造成嘉義市災情慘重，各地里長忙救災、協助災民清理家園，壓力暴增，當過記者的嘉義市培元里長蔡坤龍曾因將服務里民故事撰寫成「菜鳥里長」一書爆紅，疑因積勞成疾，今被發現在家中身亡，救護人員到場時已無呼吸心跳，經送醫救治，家屬忍痛放棄急救，宣告不治。

嘉義市消防局今下午1點許接獲報案，有民眾在家中發生意外，救護人員到場，發現是培元里長蔡坤龍，已沒有呼吸心跳，經送往嘉義基督教醫院，家屬忍痛放棄急救。

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嘉義市政府表示，蔡坤龍里長近日都有與區公所保持聯絡，一起協助社區清理倒伏樹木，將全力協助家屬治喪、處理後事。

蔡坤龍政治大學新聞系畢業，曾任自由時報、中國時報、蘋果日報記者，後來返鄉參選里長，連任嘉義市第7、8、9、10屆里長，並曾獲內政部特優里長肯定；蔡坤龍擔任里長後，將里民的大、小事寫成部落格文章，並集結成書「菜鳥里長日記」，而其撰寫的文章感動各界，曾因此許多愛心人士投入資源到培元里，協助弱勢里民度過難關。

據了解，蔡坤龍近1年積勞成疾，受失眠所苦，近日「丹娜絲」颱風，造成嘉義市路樹倒塌、部分地區停電等災情，里長們備感壓力，蔡坤龍一度被里民在臉書「協尋」、處理災情。

蔡坤龍今在家中身亡消息傳開，認識的里長同事十分震驚，導明里長劉怡慧下午在臉書悼念蔡坤龍，「我知道叔叔你很努力了，辛苦了，今後好好休息吧。」

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