嘉市民宅樹倒壓電線害停電 律師：台電可依法請屋主修剪

嘉義市東區某民宅因樹木被颱風吹倒壓到電線，遭居民投訴有公共安全疑慮。（記者王善嬿攝）

2025/07/10 16:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市東區興村里受丹娜絲颱風影響停電，至昨晚復電，里民投訴說，因一間民宅黑板樹壓到電線導致停電，該民宅還有6棵高約6、7公尺大樹，如未修剪，颱風來襲，恐再發生壓到電線導致停電情形，擔心有公共安全疑慮。律師王振名說，依照「電業法」，台電公司可通知屋主砍伐或修剪；台電嘉義區營業處說，將函文建議屋主修剪接近電線樹枝。

投訴民眾表示，該間民宅曾做幼兒園使用，種植多棵黑板樹等，此次颱風來襲，2棵高約6、7公尺大樹倒下，壓到電線，導致周圍住戶停電，直到昨晚7、8點才復電；該間民宅還種有6棵大樹，如果屋主沒有做好疏枝、整理，日後颱風來襲恐再發生壓毀電線、導致停電情形。

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興村里長洪豐盛指出，興村里該區因樹倒壓毀電線停電多日，已向屋主勸導修剪、清疏樹木，不過屋主夫妻年事已高，而且颱風後該間民宅也停電、有多棵倒樹斷枝待處理，加上樹木為私人所有，僅能柔性勸導。

王振名說，依據「電業法」，為維護線路及供電安全，發電業及輸配電業對於妨礙線路之樹木，除其他法律另有規定外，應通知所有人或占有人於一定期間內砍伐或修剪之；於通知之一定期間屆滿後或無法通知時，電業得逕行處理，民眾可向台電公司反映，由台電與樹木所有人溝通、進行適當修剪。

台電嘉義區營業處表示，該區已進行搶修復電，如有樹木影響線路，會函文請樹木所有人修剪接近電線的樹枝，但仍要經過樹木所有人許可才能處理。

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