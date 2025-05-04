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    首頁　>　嘉義市

    嘉大農村生活體驗營 扎稻草人、控窯樂無窮

    嘉大農村生活體驗營3、4日舉行，由志工帶領學童認識扎稻草人等農村生活。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農村生活體驗營3、4日舉行，由志工帶領學童認識扎稻草人等農村生活。（嘉大農藝志工隊提供）

    2025/05/04 17:47

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學農藝志工隊3、4日在蘭潭校區農藝學系及農場，舉辦東區學童農村生活體驗營，嘉義市東區9所小學學童參加，體驗農村扎稻草人、控窯活動，還讓學童透過義大利麵、油畫吐司了解歐洲文藝復興歷史，充滿樂趣。

    嘉大農藝志工隊每年在東、西區舉辦農村生活體驗營，迄今已24年，參加的嘉義市學童累計達5700人次，今年農村生活體驗營，以「咿!重生在達文西的秘密工坊當偵探」為主題規劃，將歐洲文藝復興達文西世界裡的繪畫、音樂、物理、天文等成就，融入當時農村情景。

    此次活動重頭戲，是讓學童學習製作稻草人，幫農民驅鳥、保護稻穀，以及分組搭置磚窯，控窯烤熟地瓜享受農村樂。

    嘉大農藝志工隊指導老師侯金日說，嘉大蘭潭校區位於嘉義市，藉由舉辦農村體驗營關懷國小學子，尤其低收、單親、隔代教養家庭學子完全免費，活動還包含動手做搖擺機器人、天平製作、急救小常識、尋寶遊戲、營火晚會等，讓生活市區的孩子，利用周末假日回到大自然懷抱，度過愉快假期。

    嘉大農藝志工隊辦理農村生活體驗營已邁入24年，累計服務的學童達5700人次。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農藝志工隊辦理農村生活體驗營已邁入24年，累計服務的學童達5700人次。（嘉大農藝志工隊提供）

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