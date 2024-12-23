嘉義聲援冬季青鳥行動 12/24車站前舉牌、短講

嘉義聲援冬季青鳥行動，12月24日號召群眾站出來發表人民心聲。（民眾提供）

2024/12/23 16:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕藍白立委12月20日強行推動通過修正「公職人員選舉罷免法」、「財政劃分法」、「憲法訴訟法」等爭議法案，引發公民團體發起「冬季青鳥在台北」走上街頭抗議；嘉義民眾聲援冬季青鳥行動，號召民眾12月24日傍晚5點，到嘉義車站前舉牌、短講，表達民眾心聲。

不願具名的活動發起人表示，仔細了解「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」三大爭議法案細節，發現很多內容危害民眾權益，如年輕人關注的租金補貼、學雜費減免補助等，可能因「財劃法」被削弱、犧牲；「罷免法」調高罷免門檻，影響人民罷免權。

請繼續往下閱讀...

5月「一起來嘉散步」行動發起人黃語婕認為，藍白強行通過「選罷法」，破壞台灣人民的民主權利，尤其罷免連署需檢附身分證影本條文，將讓曾經歷戒嚴時期公民因畏懼而卻步，她認為現在不是做這樣修法的時候。

黃語婕說，從5月立法院審議國會擴權法案，到此次修正3大爭議法案，都有如開會消音、阻擋綠委開會等情形發生，導致人民無法清楚了解修正法案的內容到底是甚麼？她將到場聲援冬季青鳥行動，一方面讓藍白立委知道人民不同意他們做這些事情，同時傳遞人民聲音，呼籲只要民眾站出來，事情就會有轉機。

嘉義市議員林煒軒說，此次通過修正「財劃法」部分條文，只讓地方政府「富者更富，貧者更貧」；嘉義市雖有增加，然而以往仰賴中央經費補助的嘉義市，因此次修法，未來恐減少中央經費補助，然而包括嘉義市區鐵路高架化、輕軌計畫等，都需要中央經費挹注，且修法過程，也未讓民意代表或地方政府首長去說明地方的需求、有哪些資源不足之處，希望藉由冬季青鳥行動，讓更多人「財劃法」修法將對嘉市造成的影響。

冬季青鳥行動嘉義市與彰化24日將同步串聯，圖為今年5月在嘉義車站前反國會擴權法短講場景。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法