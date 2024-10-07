中央補助嘉市5249萬元 明年起汰換200名外勤消防員裝備

嘉義市消防局追加中央補助款預算，將採購汰舊換新消防員救災裝備。（嘉義市消防局提供）

2024/10/07 17:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議會今各審查委員會聯席審查嘉市今年總預算第4次追加減預算案，包括中央計畫型補助63案、市府自籌辦理6案，共追加4億360萬元，照原編通過，其中消防局獲中央補助5249萬3900元，將分2年編列，規劃明年4月起全面汰換200名外勤消防員個人救災裝備，保障第一線打火弟兄安全。

中央計畫型補助包括「嘉義市田徑場優化工程」、「少子女化對策計畫之各項幼兒就學補助及育兒津貼第二期經費」、「充實消防機關外勤消防人員個人救災裝備」等案，追加中央補助款3億1371萬7000元、市府配合款5624萬5000元。

市消防局表示，為提升整體消防人員防救災能力，中央補助款分為今年編列3263萬9200元、明年1985萬4700元辦理，規劃汰舊換新消防衣、空氣呼吸器、個人熱顯像儀、頭盔耳罩，以及新購置排煙機、導光索、高階熱顯像儀、捲盤式導光索等裝備，200名外勤消防員全面配發。

市議員王浩表示，樂見消防局編列預算充實救災裝備，讓第一線消防人員安全更有保障，然而更希望針對去年消防員質疑有「假休息真備勤」制度、積欠加班費爭議，能妥善規劃因應。

市消防局回應，去年元旦消防署勤休制度調整，至明年元旦2年期限期滿，超勤加班部分，明年將依消防署規定結算、補償；考量分隊人力及同仁需求，已調整將休息時間排在白天，讓同仁更方便運用。

市府自籌辦理計畫，包括「南棟大樓中央空調系統送風機汰換工程」、「家庭教育館整建設計監造」、「購置八立方低碳垃圾車」、「貨櫃屋遮雨」、「嘉義市音樂廳耐震能力詳細評估」等案，共追加3363萬8000元。

市府行政處長蕭令宜說，市府中央空調送風機已使用20年沒有更換，因用久造成鏽蝕，為改善漏水問題，「南棟大樓中央空調系統送風機汰換工程」追加2334萬元，如臨時會審議通過預算，將辦理招標，趕在明年夏季前完工。

嘉義市追加2334萬元預算，辦理南棟大樓中央空調系統送風機工程，圖為市府空調裝置。（記者王善嬿攝）

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