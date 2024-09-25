涉售偽農藥9年 良農公司前營運長等3人起訴

嘉義地檢署。（資料照）

2024/09/25 17:16

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義知名良農現代化農業科技股份有限公司王姓前營運長、謝姓經理、蕭姓協理3人，被指控涉嫌自2013年至2022年，未經農委會（現改為農業部）核准，將自BVA公司進口的偽農藥分裝成不同容量「98良農礦物油」，以每公升售價600元販售給廠商、農民，共銷售2萬9501公升，去年遭檢調查獲，嘉義地檢署偵結，依違反農藥管理法罪嫌起訴王、謝、蕭等3人。

檢調調查，王男在2011年至2015年擔任營運長、謝男在2016年至2021年擔任經理、蕭男自2011年4月迄今擔任協理，3人任職期間，實際具有公司產品製造、加工、輸入、分裝、銷售等決策權限。

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檢調調查，依農藥管理法規定，用於防除農林作物或其他產物有害生物的產品，必須經農委會核准，未經核准擅自製造、加工、分裝或輸入都屬偽農藥，經查，王男等3人自2013年4月21日至2022年10月11日止，未經農委會核准，將向BVA公司購買具「ARGO PARAGGIN OIL」3萬4717公升，分裝零售200公升、250毫升、1公升、5公升不等容量農藥產品「98良農礦物油」。

王男否認違反農藥管理法犯行，辯稱任職期間沒有「98良農礦物油」產品，不知道產品屬於應該申請核准的農藥成品，生活用品也可用，賣給農藥公司讓他們申請農藥許可證等，謝、蕭也辯稱不清楚該產品應申請核准。

檢調調查，農委會農業藥物毒物試驗所2022年檢測出此產品含礦物油，符合礦物油乳劑特性，而礦物油乳劑屬於農藥管理法所稱成品農藥，王男、良農公司曾因未經核准製造「天下無蟲」產品2017年被緩起訴處分，認為王男等人辯詞屬於卸責之詞，不足採信。

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