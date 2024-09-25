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嘉市「光織影舞」9/29閉幕夜 邀周蕙加碼演出

嘉義市「2024光織影舞」光影藝術展吸引民眾朝聖。（記者丁偉杰攝）

嘉義市「2024光織影舞」光影藝術展吸引民眾朝聖。（記者丁偉杰攝）

2024/09/25 15:36

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市「2024光織影舞」光影藝術展展期進入最後倒數，為回應民眾對活動的喜愛，市府觀光新聞處安排加碼演出，9月28日晚間7點再度邀請「即將成真火舞團」表演，29日閉幕當晚7點，則邀請美聲歌后周蕙帶來「約定」等多首膾炙人口歌曲，與民眾相約明年光織影舞北香湖再相見。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，市府連續5年，在中秋節期間舉辦「光織影舞」，年年創新突破，不僅重現北香湖美景，也成功打造中秋節城市IP。

今年光影展展出歷年最大、直徑達7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術、花朵與現代光影效果；親子最愛的「烏托邦」，運用夢幻泡泡讓人彷彿置身花朵懷抱；以「李白月下獨酌」為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的「壺光對影」等，讓觀者循著光走進桃花源，感受如詩如畫的美好。

張婉芬說，今年活動自9月14日至29日止，展期進入最後倒數，9月28、29日週末晚間8點有星光舞會和LED科技秀等光影演出活動，主題「花影市集」從下午4點起至晚間10點，逾60間特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品等，週末下午4點半及5點半在市集舞台也有街頭藝人表演活動，歡迎民眾來體驗悠閒秋日時光。

嘉市「2024光織影舞」光影藝術展進入最後倒數，將於9月29日閉幕。（記者丁偉杰攝）

嘉市「2024光織影舞」光影藝術展進入最後倒數，將於9月29日閉幕。（記者丁偉杰攝）

嘉市「2024光織影舞」9月29日閉幕夜，將邀請美聲歌后周蕙帶來「約定」等多首膾炙人口歌曲。（嘉市政府提供）

嘉市「2024光織影舞」9月29日閉幕夜，將邀請美聲歌后周蕙帶來「約定」等多首膾炙人口歌曲。（嘉市政府提供）

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