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首頁　>　嘉義市

教唆少年搶銀樓又假冒親友騙錢 男子判刑曝光

嘉義地方法院（資料照）

嘉義地方法院（資料照）

2024/09/19 14:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕劉姓男子因缺錢花用，去年10月底教唆曾姓少年到嘉義市搶銀樓金飾，曾男被逮後，劉男假冒為曾男表哥到派出所關切，再向曾男親友謊稱銀樓要求7萬元現金和解、詐騙2萬元，嘉義地方法院一審判決，認為劉男犯搶奪未遂罪判刑10月；犯詐欺取財罪判刑6月、詐欺取財未遂罪判刑4月，可易科罰金。

劉男於去年10月底某日，向曾男提議搶銀樓，2人於是驅車到嘉義市，購買鐵槌一把，接著前往中正路一間銀樓，由曾男假意要購買重量5兩以上金飾探詢，店家表示沒有販賣，曾男就先離開，相隔約1小時，曾男再度上門假意買1兩或1兩2金項鍊，等店家從金櫃裡拿取2條項鍊放在玻璃展示櫃時，曾男拿手機佯裝拍照，伺機徒手搶走，店家發現拉住項鍊，雙方拉扯間，其中1條項鍊被扯斷，曾男手持半條項鍊朝門外逃跑。

銀樓店家遭搶後，沿路追趕並喝斥曾男，曾男邊跑邊噴辣椒水防身，熱心民眾見狀加入圍捕行列，曾男因摔倒在地遭壓制，警方隨後獲報到場，將曾男逮捕。

被搶店家並未要求和解金，劉男竟假冒曾男表哥到派出所關切，向曾男親友表示需7萬元和解金，他還差1萬元，向曾男親友詐騙2萬元，隔天重施故技，向曾男親友稱償還代墊5萬元和解金，曾男親友向警方求證，才戳破劉男騙局、詐騙5萬元未遂。

法官認為劉男年紀尚輕、具勞動能力，不思循正當管道賺取金錢、受金錢誘惑，與他人共謀搶銀樓未遂，又利用曾男親友對他的信任2次詐欺，審酌已與曾男親友調解，分別依搶奪未遂罪判刑10月；詐欺取財罪判處6月、詐欺取財未遂罪4月，可易科罰金。

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