漫畫曾被母親扔光 作家吳子雲：這件事不是丟了漫畫那麼簡單

嘉義有母親扔掉兒子32本進擊的巨人漫畫挨告，法院判賠。（記者林宜樟攝）

2024/09/17 08:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕漫畫、電玩或玩具被父母扔棄，是許多民眾童年經驗，知名多元創作人吳子雲（筆名藤井樹）高中時漫畫曾被母親扔光，讓他氣到與母親冷戰兩年；對於嘉義有母親扔掉兒子32本「進擊的巨人」漫畫被兒子提告，法院判罰5000元，吳子雲認為，「這件事不是丟了漫畫那麼簡單」，盼此案讓母親有所學習而成長，去瞭解為何會有如此結果。

吳子雲說，若此事發生在他身上，當時自己是未成年，漫畫是用零用錢購買的，會忍耐，將來自己賺錢時再買回來，買精裝版放在最顯眼的地方；若已成年，漫畫是自己賺錢購買，而此事溝通多年仍無效，他不會對母親提告，但會搬出家門減少衝突。

已是父母的吳子雲說，若漫畫是孩子用父母給的零用錢購買，就是屬於孩子的物品，即使反對看漫畫，也要溝通，說明反對理由，而非用權威的方式丟棄孩子的物品。他認為，現代社會唸書不是唯一的出路，孩子未來要看漫畫、打電動，只要高興就好，唯一的要求是不要學壞。

吳子雲表示，此案件牽扯層面包括個人性格、觀念、子女是否成年有能力生活自負，以及是否曾溝通和溝通的結果。他相信母親扔漫畫前與兒子一定曾因類似事件溝通或爭執，而不會一開始就採激烈手段，但爭執過後仍發生，表示親子之間觀念差距極大。

吳子雲說，若是性格激烈的子女，可能在類似事件發生後引發更嚴重後果，而判決中的兒子是「循體制內解決」，相信是願意溝通，但或許與母親之間溝通無效，最激烈的反應就是透過法律解決，希望這位母親能去了解為何親子之間會變成如此。

由於許多父母父母在管教子女時，經常用剝奪方式子女的愛好作為處罰的方式，如丟棄漫畫、手機、電玩主機等，親子專家、諮商心理師王智誼表示，三C時代來臨，親子間因管教而衝突增加，他建議父母要思考，管教不需「爭輸贏」，而要創造「雙贏」。

王智誼說，當親子發生衝突時，父母可先提醒自己去理解孩子，降低衝突；要達到管教目的，用處「理」代替處「罰」，以「減量限制」取代「剝奪沒收」；用剝奪孩子愛好與興趣來修正犯錯與違規，可能會引發劇烈反抗及自我傷害，且隨著孩子年齡越大，效果越差。

王智誼建議，父母可用減量與限制，如違規就少玩十分鐘或減少次數等，當孩子為了想要拿回原本的福利與權益，才會配合規定與減少違規，父母也能達到管教目的與效果。

王智誼說，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷從小看漫畫「第一神拳」而開啟拳擊之路，職業圍棋棋士黑嘉嘉看「棋靈王」而學圍棋，父母可引導孩子在漫畫劇情找到自身情感投射與認同，作為楷模學習，可能比教導父慈子孝、兄友弟恭、溫良恭謙讓更有效果，透過與孩子討論愛好，更能瞭解孩子的興趣，也能增進親子關係。

王智誼也說，當兒女發現父母反對自己的興趣與愛好，先別急著反抗，若有機會父母展現好奇心時，可嘗試向父母分享與表達，增進理解與互動；若愛好與興趣被父母反對時，先嘗試理解父母焦慮的原因，是課業表現？或期待不同？其實大部分的父母「吃軟不吃硬」，若子女願意用心向父母說明，穩定自己的行為表現、做好本份，繼續維持與嘗試溝通，大多數父母最終會理解與支持。

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