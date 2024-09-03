為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義市

嘉義市去年酒駕傷亡數163人 4年來最高

嘉義市有民眾遭到疑似酒駕肇逃者撞飛倒地。（王浩提供）

嘉義市有民眾遭到疑似酒駕肇逃者撞飛倒地。（王浩提供）

2024/09/03 16:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市議會臨時會今天由審計部嘉義市審計室報告「112年度嘉義市總決算審核報告」，提及嘉義市酒駕交通事故件數逐年上升，去年酒駕死傷人數163人為4年來最高，較前年增加51人；市警局表示，今年起強化執法與宣導作為，1至7月取締件數較去年同期增加，酒駕傷亡人數已較去年同期減少。

嘉義市審計室報告指出，嘉義市酒駕交通事故數由2020年75件，逐年增加至2023年128件，增幅70.67％，對比全台平均下降趨勢，嘉義市不減反增，並提及有公務人員酒駕情形。

市議員王浩表示，全台酒駕肇事死亡人數4年來下降1000多件，嘉義市卻增加，造成民怨，他要求警察局強化防範酒駕作為，並建議市府讓醫療體系介入，或在特定場所放置酒測器，供民眾自行檢測，推廣代駕制度等。

嘉義市警局長沈炳信表示，去年酒駕增多，可能是因疫情解封，應酬餐會增加，今年增加取締和強化宣導，酒駕死傷人數已有減少，至8月24日止，取締酒後駕車件數452件較去年同期取締414件增加38件，今年1至7月酒駕事故造成死亡1人，較去年同期死亡3人減少2人，受傷76人，較去年同期92人減少16人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
寶弟酒駕認錯改騎鐵馬 健身11天瘦5公斤
2024/09/02 05:30

寶弟酒駕認錯改騎鐵馬 健身11天瘦5公斤
高雄小貨車、曳引車相撞 約20支瓦斯桶散落道路
2024/09/02 17:05

高雄小貨車、曳引車相撞 約20支瓦斯桶散落道路
impression

台灣肺癌防治世界發光 健保署長曝用藥拚跟上國際
隔9小時仍飄酒味 酒駕累犯再吞10萬元罰單
2024/09/03 09:25

隔9小時仍飄酒味 酒駕累犯再吞10萬元罰單
畫面曝！ 美國夫妻準備吃晚餐 酒駕男撞破牆壁衝進客廳
2024/09/03 15:16

畫面曝！ 美國夫妻準備吃晚餐 酒駕男撞破牆壁衝進客廳
impression

全台指標大案「元利四季莊園」 1.2萬坪複合造鎮 全齡森活新典範
嘉義市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播