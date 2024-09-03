嘉義市去年酒駕傷亡數163人 4年來最高

嘉義市有民眾遭到疑似酒駕肇逃者撞飛倒地。（王浩提供）

2024/09/03 16:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市議會臨時會今天由審計部嘉義市審計室報告「112年度嘉義市總決算審核報告」，提及嘉義市酒駕交通事故件數逐年上升，去年酒駕死傷人數163人為4年來最高，較前年增加51人；市警局表示，今年起強化執法與宣導作為，1至7月取締件數較去年同期增加，酒駕傷亡人數已較去年同期減少。

嘉義市審計室報告指出，嘉義市酒駕交通事故數由2020年75件，逐年增加至2023年128件，增幅70.67％，對比全台平均下降趨勢，嘉義市不減反增，並提及有公務人員酒駕情形。

市議員王浩表示，全台酒駕肇事死亡人數4年來下降1000多件，嘉義市卻增加，造成民怨，他要求警察局強化防範酒駕作為，並建議市府讓醫療體系介入，或在特定場所放置酒測器，供民眾自行檢測，推廣代駕制度等。

嘉義市警局長沈炳信表示，去年酒駕增多，可能是因疫情解封，應酬餐會增加，今年增加取締和強化宣導，酒駕死傷人數已有減少，至8月24日止，取締酒後駕車件數452件較去年同期取締414件增加38件，今年1至7月酒駕事故造成死亡1人，較去年同期死亡3人減少2人，受傷76人，較去年同期92人減少16人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法