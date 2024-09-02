府城天壇張天師出巡 赴嘉義城隍夜巡
2024/09/02 19:10
〔記者王姝琇／台南報導〕嘉義城隍廟夜巡遶境將在明日登場，台灣首廟天壇破數百年來首例共襄盛舉，向來在非建醮期間「請不到」的張府天師，在嘉義城隍廟代表親自前來恭迎聖駕之下，首度前往嘉義市設行台、登殿讓民眾參拜，惟因府城宗教民俗擁有獨特性、眉角多，引起熱議。
天壇張府天師連同駕前劍印童子、王靈天君共同登轎，在虎爺將軍神轎引領步出天壇啟程前往嘉義登殿，參加嘉義城隍廟夜巡遶境活動；天壇準備2千份香火袋贈與前來參拜民眾。張府天師神轎抵達嘉義城隍廟其神轎也前來相迎，由於張天師破天荒出巡所到之處吸引攝影迷紀錄熱鬧萬分。
張府天師被視為道教之祖，神階地位十分崇高。在府城廟宇建醮必請天師鑑醮，建醮之後必送天師，成為台南獨有特色，也因此除了建醮，天師從來不參與任何出轎活動，此次破首例在嘉義城隍廟常務董事楊嘉南、董事許英夫親自前往天壇恭迎張府天師，並成功邀請聖駕參加嘉義城隍廟夜巡遶境，並提前抵嘉義行台登殿。讓許多人跌破眼鏡直呼：絕不可錯過此次盛會。
另一亮點就是，天師出巡駕前執事牌志工團由台南陽明工商棒球隊擔任，棒球隊教練吳佶表示，難得機會能讓球員們參與宗教盛會，出動24名球員穿上隊服為神明服務，也能更深度認識台灣宗教文化深厚底蘊；特別感謝天壇給予此次機會，並致贈2.5萬元獎助金，期許球員們訓練、比賽都能更上一層樓。