府城天壇張天師出巡 赴嘉義城隍夜巡

台灣首廟天壇在嘉義設置行台參加嘉義城隍廟夜巡遶境活動。（記者王姝琇攝）

2024/09/02 19:10

〔記者王姝琇／台南報導〕嘉義城隍廟夜巡遶境將在明日登場，台灣首廟天壇破數百年來首例共襄盛舉，向來在非建醮期間「請不到」的張府天師，在嘉義城隍廟代表親自前來恭迎聖駕之下，首度前往嘉義市設行台、登殿讓民眾參拜，惟因府城宗教民俗擁有獨特性、眉角多，引起熱議。

天壇張府天師連同駕前劍印童子、王靈天君共同登轎，在虎爺將軍神轎引領步出天壇啟程前往嘉義登殿，參加嘉義城隍廟夜巡遶境活動；天壇準備2千份香火袋贈與前來參拜民眾。張府天師神轎抵達嘉義城隍廟其神轎也前來相迎，由於張天師破天荒出巡所到之處吸引攝影迷紀錄熱鬧萬分。

張府天師被視為道教之祖，神階地位十分崇高。在府城廟宇建醮必請天師鑑醮，建醮之後必送天師，成為台南獨有特色，也因此除了建醮，天師從來不參與任何出轎活動，此次破首例在嘉義城隍廟常務董事楊嘉南、董事許英夫親自前往天壇恭迎張府天師，並成功邀請聖駕參加嘉義城隍廟夜巡遶境，並提前抵嘉義行台登殿。讓許多人跌破眼鏡直呼：絕不可錯過此次盛會。

另一亮點就是，天師出巡駕前執事牌志工團由台南陽明工商棒球隊擔任，棒球隊教練吳佶表示，難得機會能讓球員們參與宗教盛會，出動24名球員穿上隊服為神明服務，也能更深度認識台灣宗教文化深厚底蘊；特別感謝天壇給予此次機會，並致贈2.5萬元獎助金，期許球員們訓練、比賽都能更上一層樓。

嘉義城隍廟代表常務董事楊嘉南（右1）、董事許英夫（中）親自前來台灣首廟天壇恭迎張府天師登轎。（記者王姝琇攝）

台灣首廟天壇張府天師神轎駕前執事牌由台南陽明工商棒球隊員擔任。（記者王姝琇攝）

台灣首廟天壇張府天師神轎數百年來首次出現在嘉義市街頭。（記者王姝琇攝）

台灣首廟天壇張府天師首度前往嘉義設行台登殿供民眾參拜。（記者王姝琇攝）

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