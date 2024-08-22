盯著你看！ 嘉市「關廂境廟」門神重現風采 傳承潘麗水彩繪技藝

「關廂境廟」2樓潘麗水彩繪門神修復，再現光采。（記者王善嬿攝）

2024/08/22 20:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市有百年歷史的財神古廟「關廂境廟」2樓，保有已故彩繪名師潘麗水駐廟繪製的神荼、鬱壘等4扇門神，然因長年累月使用、附著香灰塵垢，廟門劣化黯淡嚴重，去年委由蔡舜任藝術修復工事團隊，花半年時間，以忠於原作方式修復，如今4扇門神恢復早年光采，將潘麗水彩繪技藝延續傳承。

關廂境廟主委陳淑娥表示，1978年因廟宇整建，委請潘麗水大師駐廟繪製1樓秦叔寶、尉遲恭、加冠晉祿題材門神，以及2樓神荼、鬱壘、簪花、香爐題材門神共8扇，然1樓門神在2000年縱火事件中遭焚毀，後來找畫師林仁和仿繪，潘麗水繪製作品僅存2樓。

請繼續往下閱讀...

陳淑娥說，2樓的神荼、鬱壘等門神彩繪，因長年日曬雨淋、香灰塵垢，致滲有水漬且燻黑、褪色，廟門龜裂有損痕，經嘉義市政府引薦，委由蔡舜任藝術修復工事團隊修復，如今門神恢復磅礡氣勢，且不管走到哪個角度，門神宛如「盯著你」，栩栩如生。

蔡舜任藝術修復工事團隊表示，門神是廟宇重要文物，具有驅鬼避邪、祈福迎祥之意，宗教信仰上具護衛擋煞力量，實質上也保護廟宇內外出入安全。

蔡舜任藝術修復工事團隊表示，為保存、傳承寺廟藝術文化，2022年發起「百廟門計畫」，關廂境廟是第3案，透過企業及廟方共同籌措經費，於去年2月至7月，忠於原作描繪勾勒毛髮、服裝纖維細紋等修復，並以紅外線相機拍攝記錄潘麗水門板上草圖墨線，將其70年代末期精湛畫藝傳承延續。

蔡舜任藝術修復工事團隊並建議關廂境廟保存門神方式，包括將虎邊門神簪花旁原靠近洗手槽，建議廟方移置他處避免水漬，此外減香、避免高溫及高熱物件或光源接觸修復文物表面等。

「關廂境廟」2樓門神是已故彩繪名師潘麗水真跡。（記者王善嬿攝）

「關廂境廟」修復前，門神幾乎看不清楚。（蔡舜任藝術修復工事團隊提供）

「關廂境廟」主委陳淑娥手指潘麗水落款。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法