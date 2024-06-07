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嘉義區會考榜首許幃程 已錄取嘉中科學班

嘉市民生國中許幃程（右）榮獲今年嘉義區國中會考榜首，校長張金龍（左）與有榮焉。（記者丁偉杰攝）

嘉市民生國中許幃程（右）榮獲今年嘉義區國中會考榜首，校長張金龍（左）與有榮焉。（記者丁偉杰攝）

2024/06/07 16:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年國中教育會考成績今天出爐，嘉義市民生國中許幃程在會考前已錄取嘉義高中科學班，依然保持努力不懈的求學態度，參加會考成績拿到5A++，更拿下寫作滿級分，成為嘉義考區榜首。

民生國中校長張金龍與學校師長分享學生學習成果，張金龍表示，學校開設晚自習，各科升學講座，營養午餐推出限定餐點，全方位照顧考生身心，透過線上科技化評量系統培養考生喜歡做題目，有人因此在校成績進步100多名，今年會考有近5成學生達到去年嘉義區第一志願的入學門檻。

此次拿到5A++優異成績有8人，包括許幃程、顏翊安、王楷寧、吳季容、張睿宸、張詠鈞、羅紹瑋、蕭亮凡；此外體育班黃欣妍曾獲中正盃國武術錦標賽南拳金牌，會考成績達到2A3B。

許幃程與顏翊安在會考前，已錄取嘉中科學班。許幃程喜愛參加科展，曾榮獲嘉市閩南語字音形國中組優等，他說，自己喜歡探索新知，熱愛挑戰，經常閱讀科學雜誌，平時會透過網路youtube學習台大開放式課程，針對較弱學科進行加強。

顏翊安與吳季容都沒參加課外補習，顏翊安說，透過學校科技化評量系統讓他受益良多，平日喜愛閱讀科普文章。吳季容曾多次參加全國音樂比賽，雖未參加課外補習，但會善用學校課程和各種資源進行充分複習。

張睿宸分享讀書技巧，在課堂上全神貫注，透過課後補習聽取不同的解題方法，考前著重筆記整理和有效複習。王楷寧則利用升國三前的暑假將國一課程重新複習，平時認真準備並養成勤問習慣，還樂於指導同學，是老師的得力助手。

嘉市民生國中在今年國中會考表現優異，校長張金龍（左五）與表現優秀學生合影。（記者丁偉杰攝）

嘉市民生國中在今年國中會考表現優異，校長張金龍（左五）與表現優秀學生合影。（記者丁偉杰攝）

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