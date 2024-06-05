邀韓MZ世代旅客來嘉義 黃敏惠率團首爾辦觀光推介會

嘉市城隍廟吉勝堂在韓國首爾推介會演示原汁原味的走陣，讓台灣家將文化驚豔全場。 （嘉義市政府提供）

2024/06/05 15:37

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠率團前往韓國，攜手嘉義城隍廟及嘉義觀光產業等各界代表，今天在首爾舉辦觀光推介會，向韓國旅遊業者介紹嘉市宗教、特色旅館、美食伴手禮等觀光旅遊資訊及城隍中元祭，現場城隍廟吉勝堂演示家將臉譜的彩繪過程，原汁原味的走陣，更讓台灣家將文化驚豔全場。

韓國旅行業協會會長吳敞熙、副會長張有財與黃敏惠帶領的訪問團交流期間，對嘉市留下深刻印象，更主動建議嘉市與韓國忠清北道堤川市締結姐妹市，進一步深化韓國與嘉市的交流。

黃敏惠表示，依據交通部觀光署統計，今年第一季韓國來台住宿人次達到第二，韓國已成為台灣主要國際觀光客來源市場，首爾是台灣MZ世代（泛指1981年至2010年之間出生）最喜歡旅遊的城市，值得嘉市推動觀光借鏡，首爾MZ世代成為首爾的主流人口族群，正是嘉市重要的潛在觀光客源。

黃敏惠說，阿里山林業鐵路經過15年修復，預計7月全線通車，遊客可以直接從嘉義車站搭乘林鐵前往阿里山，特色列車福森號、栩悅號也陸續投入營運，邀請韓國遊客來嘉市搭乘林鐵，遊逛兼具懷舊與新潮的特色風格小店，體驗充滿林業文化及人文歷史的城市。

吳敞熙表示，今年4月，韓國旅遊業者曾共同踩線嘉義與阿里山，留下深刻印象，嘉市是通往阿里山的林鐵起點、有豐富美食與深厚文化，相信絕對能吸引韓國遊客造訪。

張有財說，今年台韓雙方旅行業者代表達成共識，在疫後力拚互訪人次突破300萬人，嘉市豐富的人文、地景與美食，正符合韓國MZ世代旅客的喜好，此次交流會加深了韓方旅行業者對嘉市的認識，將透過多元的旅遊產品設計，帶領更多遊客來到嘉市。

嘉義市長黃敏惠（右二）向韓國旅遊業者介紹嘉市美食伴手禮等好物。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠率團前往韓國，攜手嘉義城隍廟及嘉義觀光產業等各界代表，5日在首爾舉辦觀光推介會。（嘉義市政府提供）

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