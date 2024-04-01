嘉市舊公墓區擬闢綠地 民批未公告挖路破壞祖墳

市府辦理開闢綠地案，因包商清除雜木開路破壞到墳墓挨批。（記者王善嬿攝）

2024/04/01 20:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府擬開闢光正街12巷後方的短竹段1302地號舊公墓區作綠地使用，然遭民眾爆料投訴，該地區為嘉義市歷史最悠久墓地，去年底市府未清查、造冊並公告遷葬，就委外開挖道路，導致有清朝、日治時期古墓被輾壓，支離破碎，更有家屬3月初掃墓，發現祖先墓碑已成斷垣殘壁，遺灰、遺骨四散，差點找不到祖墳，質疑市府有行政程序疏失。

投訴民眾表示，因移居外縣市，在清明節前提早返鄉掃墓祭祖，竟赫然看到祖墳墓碑遭輾壓斷裂，只剩下祖先骨灰罈，批評市府未公告遷墓就挖路，行政粗暴、喪失慎終追遠之意。

立委王美惠服務處也接獲民眾陳情，王美惠表示，已派員與市府聯絡，待蒐集祖墳受損統計資料，協助辦理後續補償事宜。

嘉義市政府建設處副處長羅資政表示，正辦理的短竹段1302地號綠地開闢案，面積約4.5公頃，已編列700萬元辦理地上墳墓遷葬清理，規劃種樹、水土保持及建設園區步道、照明等設施；因該區雜木林叢生，如未清理，地政事務所很難進入指界鑑界，因此去年就需要鑑界的路線，委託廠商清理雜木，導致部分民眾的祖墳受影響。

羅資政表示，經清理雜木已完成鑑界，今年2月初農曆年前，已在綠地周邊四個出入口懸掛布條，留有市府連絡電話，並請蘭潭里辦公處宣導，民眾如有祖墳受到影響，可打1999或聯絡建設處，將以專案協助處理。

投訴民眾說，除了家族祖墳，現場還有清代、日治時期就造葬的古墓數以百計恐都遭到破壞，部分後代移居國外根本不知情，市府應儘速清查、將墳墓編號造冊，並公告遷墓，讓家屬妥善安葬祖先。

民政處表示，待建設處完成鑑界，將辦理招標委外清查、造冊及公告，並將拉長公告時間，方便家屬完成遷葬。

市府為開闢綠地清除雜木開路鑑界。（記者王善嬿攝）

嘉市府建設處已在4處出入口掛布條告知民眾。（嘉義市政府提供）（記者王善嬿攝）

民眾找到已被破壞祖墳，用磚塊疊起作記號。（記者王善嬿攝）

民眾近日掃墓發現祖墳被破壞毀損心痛。（記者王善嬿攝）

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