嘉義文財殿慈善會急難救助累積逾千萬 送暖嘉市215戶脆弱家庭

文通慈善會長魏任伶（左一）昨代表捐贈129萬元給嘉義市政府社會處，作為脆弱家庭扶助金及民生物資。（嘉義市政府提供）

2024/03/31 16:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義文財殿附屬文通慈善會近4年辦理急難救助補助，累積補助金額逾千萬元，今年並與嘉義市政府共同推展「嘉義市脆弱家庭生活扶助計畫」，資助129萬元，提供嘉市215戶脆弱家庭每戶6千元生活扶助金及民生物資，藉由實際行動，改善脆弱家庭生活品質，讓脆弱家庭感受社會溫暖。

捐贈儀式今天上午在嘉義文財殿舉行，市府社會處長李思賢致贈感謝狀給文通慈善會長魏任伶。

李思賢說，文通慈善會2008年成立，致力於弱勢族群急難救助、喪葬補助、醫療補助和發放白米、民生用品等，每年辦理冬令救濟暨義剪活動，今年又與市府協力合作「嘉義市脆弱家庭生活扶助計畫」，十分感謝。

魏任伶說，自2020年至去年，文通慈善會辦理急難救助補助人次共2537人次，補助金額達1842萬8375元；此次除提供實質的經濟協助外，也舉辦研習講座，邀請社工督導介紹社會福利服務中心業務、分享訪視會談技巧，彼此因著理解，創造更多對話空間及資源連結的可能性，提供脆弱家庭更周延的關懷與照顧。

市府社會處表示，嘉義市設有東、西區社會福利服務中心辦理脆弱家庭服務，民眾如遭逢困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，也可透過「關懷e起來：社會安全網」進行通報，社工會針對家戶需求分流，提供即時且適切的服務。

工作人員發放脆弱家庭生活扶助金及物資。（嘉義市政府提供）

嘉義文財殿附屬文通慈善會捐贈129萬元關懷脆弱家庭，嘉義市共有215戶家庭受惠。（嘉義市政府提供）

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