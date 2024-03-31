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首頁　>　嘉義市

騎士迴車後方騎士撞壁挨告肇逃 法官調查竟是鴿子釀禍

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/03/31 11:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名林姓男子去年5月騎乘機車由南往北行經嘉義縣大林鎮中坑里沙崙嘉104線公路，往左迴車跨越到南向車道時，後方的施姓機車騎士因閃避不及，失控向右撞上民宅牆壁，導致右側脛骨骨折受傷，控告林男肇事逃逸、未留下聯繫方式，嘉義地檢署依涉嫌公共危險罪起訴，嘉義地方法院法官調查，施男是撞到鴿子而撞壁摔車，一審宣判林男無罪，可上訴。

林男接受檢警訊問坦承案發時未打方向燈迴車，後方的施姓機車騎士摔車後受傷，但他沒有任何傷害及肇事逃逸犯行，因施男稱撞到鳥自摔，與他沒關係他就離開了。

證人證稱，發生車禍時他前往查看，施男當時跟他說是被鴿子撞到、腳斷掉爬不起來，還協助交通管制，等候警察到場。

施男警詢時改證稱，林男騎車在他右前方，林男突然左轉，他為了閃避才撞到右邊白牆。

法官調查認為，公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定意見，認為林男未打方向燈驟然往左迴車為肇事主因，但未提及檢視到鴿子靠近施男的行車紀錄器畫面等情形，通盤檢視警方筆錄、行車紀錄器、證人證詞等證據，不採用。

法官認為，施男摔車原因是因鳥擊因素，林男當時未開啟方向燈貿然左轉，乃屬偶然事實，與施男摔車結果並無法證明具有相當因果關係，難證明林男有致人傷害而逃逸犯意，判決無罪。

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