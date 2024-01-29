涉毆打嘉市議員林煒軒 2嫌收押

嘉市議員林煒軒遭人持甩棍痛毆，警方依現行犯逮捕涉案的吳姓、楊姓男子。（警方提供）

2024/01/29 14:43

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市發生民進黨議員林煒軒座車被追撞，林與李姓助理遭對方持棍毆打及噴辣椒水的暴力事件，涉案吳姓、楊姓兩名男子昨天深夜遭檢方聲押，嘉義地院今天下午開庭結果出爐，以兩嫌有勾串證人、共犯之虞，裁定收押，並均禁止接見與通信。

林煒軒於昨天早上約7點半與李姓助理開車沿世賢路由西往東行駛，行經世賢路與博愛路地下道時，遭吳男（40歲）駕車追撞，雙方停車查看時，吳男涉嫌持甩棍毆打林煒軒、向李姓助理噴辣椒水，與吳男同行的楊男（24歲）在旁協助攔阻林、李，警方獲報到場後，依現行犯將兩嫌帶回偵辦，警訊後移送檢方。

檢方表示，兩嫌涉嫌傷害、妨害自由、毀損等罪嫌，複訊後認為兩人犯罪嫌疑重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，昨深夜11時40分許向嘉義地院聲請羈押禁見。

嘉義地院今天下午開庭，法官審酌兩嫌均坦承傷害犯行，但均否認恐嚇、強制犯行，但有兩位告訴人及目擊者證述，及扣案伸縮警棍、辣椒水等物品，認為兩嫌涉犯傷害、恐嚇、強制罪等犯罪嫌疑，均屬重大。

兩嫌雖否認部分犯行，法官認為全案尚有其他證人、共犯尚待追查，目前偵查程序尚未完結，認為兩嫌有勾串證人、共犯之虞，且兩嫌有傷害或恐嚇前科，再犯本件犯行，足認有反覆實施同一犯罪之虞，因而裁定收押，並均禁止接見與通信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法