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嘉市警一、二分局長交接前一日發生議員被毆 黃敏惠：無治安空窗期

嘉義市警察局新任第一分局長何明祥（左）以及第二分局長簡彥匡（右）今天宣誓就職。（記者王善嬿攝）

嘉義市警察局新任第一分局長何明祥（左）以及第二分局長簡彥匡（右）今天宣誓就職。（記者王善嬿攝）

2024/01/29 12:46

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局今上午舉行新任第一分局長、第二分局長宣誓就職典禮，昨交接前一天，民進黨嘉義市議員林煒軒疑遭不明人士假車禍伺機毆打成傷，外界質疑時機敏感、是否出現治安空窗期？嘉義市長黃敏惠今受訪強調，「沒有治安空窗期」，市警局接獲報案立即偵辦，並報請檢察官進行後續偵查，會全力調查、釐清真相，全力阻絕任何暴力事件發生。

有媒體報導指出，嘉義市警察局長沈炳信元月17日新官上任，又適逢第一、第二分局長人事異動，昨林煒軒座車遭人從後方追撞，林下車查看時被毆打成傷還逼下跪道歉，時機敏感。

黃敏惠說，痛恨並要全力阻絕任何暴力，無論是對一般民眾、民意代表，都不應該，任何社會暴力事件是需要大家一起來阻絕，警察同仁會秉公處理，勿枉勿縱。

黃敏惠表示，沒有治安空窗期，所有市民都會唾棄暴力，第一時間接到訊息，市警察局立刻偵辦，市府也高度關心，會全力調查，將事情真相釐清。

嘉市警局卸、新任分局長聯合交接典禮今上午10點在市警察局5樓舉行，典禮由市長黃敏惠主持見證，新任主秘李益杰以及新任第一分局長何明祥、第二分局長簡彥匡宣誓就職。

嘉義市長黃敏惠（右）今強調沒有治安空窗期。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠（右）今強調沒有治安空窗期。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠（中）今天主持見證嘉義市警察局卸、新任分局長交接典禮。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠（中）今天主持見證嘉義市警察局卸、新任分局長交接典禮。（記者王善嬿攝）

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