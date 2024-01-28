嘉市議員林煒軒控遭逼跪喊「對不起王美惠」 王：不容造謠抹黑
2024/01/28 12:23
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〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒今上午約7點半驚傳座車被追撞、遭人持甩棍痛毆，致身體、手腳擦挫傷，質疑車禍與2022年市議員選舉衍生的政治恩怨有關，他並在臉書貼文指控，遭兩個小弟開車圍堵追撞，還要他下跪高喊「我對不起王美惠」；對此，民進黨立委王美惠上午發新聞稿聲明，不容許用任何造謠抹黑言論，製造對立分化社會。
林煒軒今受訪說，早上與助理開車跑行程，在世賢與博愛路地下道遭人追撞，與助理下車關心，遭噴辣椒水、持甩棍猛攻，逼他下跪喊「我對不起王美惠」，且警方將打人嫌犯帶走後，還有議員打電話關心，讓他認為此非單純事故。
林煒軒說，之前曾有人提醒他，最近有人要以車禍事故對他動手，當時不以為意，直到今天發生車禍被打，才想起這件事。
王美惠說，今早嘉義市議員因行車事故遭攻擊，她嚴厲譴責此暴力行為，對相關不法滋事無法容忍，請警方依法嚴查究辦，以維護社會秩序。
王美惠表示，此次大選，民進黨在嘉義市獲得勝選，總統及立委皆高票當選，大家團結一致為黨、為台灣來努力。針對議員所指，此事疑因1年前議員選舉糾紛而造成，她實在不了解1年多前的糾紛，但絕對不容許暴力行為玷辱民主聖地嘉義，希望每一個人都能遵守民主法治，更不容許用任何造謠抹黑的言論，來製造對立分化社會。