嘉市議員林煒軒控遭逼跪喊「對不起王美惠」 王：不容造謠抹黑

民進黨立委王美惠發新聞稿回應不容許造謠抹黑言論造成對立分化社會。（資料照）

2024/01/28 12:23

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疑遭設局！嘉義市議員林煒軒挨甩棍猛打 助理被辣椒水攻擊

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒今上午約7點半驚傳座車被追撞、遭人持甩棍痛毆，致身體、手腳擦挫傷，質疑車禍與2022年市議員選舉衍生的政治恩怨有關，他並在臉書貼文指控，遭兩個小弟開車圍堵追撞，還要他下跪高喊「我對不起王美惠」；對此，民進黨立委王美惠上午發新聞稿聲明，不容許用任何造謠抹黑言論，製造對立分化社會。

林煒軒今受訪說，早上與助理開車跑行程，在世賢與博愛路地下道遭人追撞，與助理下車關心，遭噴辣椒水、持甩棍猛攻，逼他下跪喊「我對不起王美惠」，且警方將打人嫌犯帶走後，還有議員打電話關心，讓他認為此非單純事故。

林煒軒說，之前曾有人提醒他，最近有人要以車禍事故對他動手，當時不以為意，直到今天發生車禍被打，才想起這件事。

王美惠說，今早嘉義市議員因行車事故遭攻擊，她嚴厲譴責此暴力行為，對相關不法滋事無法容忍，請警方依法嚴查究辦，以維護社會秩序。

王美惠表示，此次大選，民進黨在嘉義市獲得勝選，總統及立委皆高票當選，大家團結一致為黨、為台灣來努力。針對議員所指，此事疑因1年前議員選舉糾紛而造成，她實在不了解1年多前的糾紛，但絕對不容許暴力行為玷辱民主聖地嘉義，希望每一個人都能遵守民主法治，更不容許用任何造謠抹黑的言論，來製造對立分化社會。

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