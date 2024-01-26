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偕蕭美琴出席感恩便當會 賴清德：中央會好好建設讓嘉義市越來越好

副總統暨總統當選人賴清德今天中午出席嘉市感恩便當會時表示，中央會好好建設嘉市，不會跳過嘉市。（記者丁偉杰攝）

副總統暨總統當選人賴清德今天中午出席嘉市感恩便當會時表示，中央會好好建設嘉市，不會跳過嘉市。（記者丁偉杰攝）

2024/01/26 16:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天中午出席嘉義市「感恩便當會」，賴清德表示，嘉市是民主聖地，總統選舉他在嘉市拿到第一高票，立委選舉民進黨王美惠順利連任，締造出很不簡單的成績，代表民主力量戰勝過一切，王美惠會繼續為嘉市打拚，他與蕭美琴會做嘉市的後盾，讓嘉市越來越好。

感恩便當會在一葉日本料理舉行，嘉市信賴台灣之友會、小英之友會等團體數百位成員與會，民進黨嘉市聯合競選總部主委莊國輝、總幹事江熙哲、後援會長黃俊森等幹部出席。賴清德與蕭美琴於下午2點到場時現場響起歡呼聲，支持者簇擁而上，爭相擊掌、握手，高喊「總統好！副總統好！」

賴清德表示，選前黨中央接獲嘉市立委選情危險的訊息，他心想「嘉市是民主聖地，王美惠平日認真打拚，會這樣嗎？」票開出來，結果果然如此，總統選舉他在嘉市拿到第一高票，立委選舉王美惠順利連任，締造出很不簡單的成績，代表民主力量戰勝過一切！

賴清德接著說，中央會好好建設嘉市，不會因市長屬國民黨籍，就跳過嘉市；選舉已經結束，大家應不分黨派，建設國家及地方，他在選前提出「均衡台灣國家建設計劃」，不遺漏任何縣市，只要提出對地方有幫助的，都會全力支持。

賴清德強調，他是「台灣隊」隊長，選舉雖然結束，台灣隊並未解散，除工作崗位做好，要請大家幫忙多看、多聽及多想，及關心周邊生活困苦的民眾，為了讓台灣更好，大家一起攜手努力。

蕭美琴說，選前她到中正公園為王美惠助選，鄉親熱情讓她見識嘉市民主聖地，感謝鄉親肯定她與賴清德，支持會做事的王美惠，呼籲大家未來在國際繼續為「上架台灣」而努力。

王美惠致詞時則深深一鞠躬感謝在場支持者相挺，她說將持續向中央爭取建設與福利，讓嘉市更好，達成選舉承諾。

民進黨嘉市立委王美惠今天中午出席「感恩便當會」時表示，將持續向中央爭取建設與福利，讓嘉市更好。（記者丁偉杰攝）

民進黨嘉市立委王美惠今天中午出席「感恩便當會」時表示，將持續向中央爭取建設與福利，讓嘉市更好。（記者丁偉杰攝）

民進黨正副總統當選人賴清德（右二）、蕭美琴（右三）今天中午出席嘉市「感恩便當會」。（記者丁偉杰攝）

民進黨正副總統當選人賴清德（右二）、蕭美琴（右三）今天中午出席嘉市「感恩便當會」。（記者丁偉杰攝）

賴清德與蕭美琴抵達會場時，現場響起歡呼聲，支持者簇擁而上，高喊「總統好！副總統好！」 （記者丁偉杰攝）

賴清德與蕭美琴抵達會場時，現場響起歡呼聲，支持者簇擁而上，高喊「總統好！副總統好！」 （記者丁偉杰攝）

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