王美惠獲頒當選證書 支持游錫堃連任立院院長

嘉義市選委會總幹事林家緯（左）今代表頒發中選會立委當選證書給王美惠（右）。（記者王善嬿攝）

2024/01/24 17:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕第11屆嘉義市立委選舉結果，由民進黨立委王美惠以78069票順利連任，今天嘉義市選舉委員會總幹事林家緯代表頒發中央選舉委員會立委當選證書給王美惠，王美惠表示，拿到證書一方面很高興，一方面感到責任更大，未來為了嘉義市的建設，會與市政府、嘉義市民攜手打拚，到中央為嘉義市爭取更多福利與建設。

立法院正副院長2月1日改選，王美惠表示，她支持現任院長游錫堃繼續連任，然而無論立院院長選舉結果如何，她期盼院長要中立，政黨協商時最重要的是為民眾謀福利、照顧台灣百姓。

王美惠表示，台積電一奈米廠可能落腳嘉義縣、華泰名品城也將到嘉縣投資，然而學校教育、購物消費等以嘉義市為中心，嘉義市建設更要加快腳步，她2月1日立法院報到後，將爭取進入內政或交通委員會，推動包括嘉義市輕軌系統等建設。

林家緯表示，代表中央選委會主委李進勇、市選委會主委陳永豐頒發當選證書給王美惠，期待未來為了嘉義市一起共同努力。

市選委會核算選票補貼金額，當選連任的王美惠可獲選票補貼234萬2070元，王美惠表示，因為還沒收到中選會領取選票補助金的通知，除了照規定，三分之一繳交給民進黨中央黨部，其餘如有規劃將另行公布。

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