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有神助！警員背「帝爺公」步行上阿里山 當即抓到詐騙犯帶毒品

阿里山聯合所警員葉政誌背著玄天上帝神像上阿里山。（吳典杰提供）

阿里山聯合所警員葉政誌背著玄天上帝神像上阿里山。（吳典杰提供）

2024/01/21 18:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市東南嶽玄隍殿信眾從2014年開始，輪流背著玄天上帝神像步行到海拔2000多公尺高的嘉義縣阿里山受鎮宮參香，今年已是第9年，來回4天3夜的行程今天劃下句點；1月19日竹崎分局阿里山聯合所警員葉政誌參與行腳，背著玄天上帝神像從十字路步行超過15公里山路抵達阿里山國家森林遊樂區後，與副所長徐振科進行巡邏勤務，竟隨即在山上逮獲詐騙車手，還查獲其身上有毒品，消息傳出，讓信眾嘖嘖稱奇。

玄隍殿總執事吳典杰說，2014年信眾開始徒步上阿里山，疫情期間停辦2年，去年恢復舉辦，從嘉義市到阿里山來回共160公里，徒步長征風雨無阻，夜間仍繼續行走，過程並不輕鬆，但有越來越多人參與，希望學習帝爺公「一步一腳印」信仰精神，這次葉政誌從十字路開始背「帝爺公」神像上阿里山，精神可佩，當天隨即和副所長徐振科攔阻詐騙，抓到詐騙車手，更是讓人驚訝。

葉政誌當天背神像上山到阿里山國家森林遊樂區後，與副所長徐振科進行巡邏勤務，在阿里山鄉十字村巡邏時，發現一名男子與女性村民正在講話，因男子相貌陌生非當地人，徐振科認為有異狀，前往關心，得知女子接獲詐騙集團電話，稱她有貨品在海關被查扣，需繳納10萬元才能取回，約定由該男子到阿里山取款；徐、葉2人一聽就知是詐騙集團手法，立即對男子進行偵辦，並在他身上查獲毒品，移送法辦，成功阻止村民受騙。

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參與160公里徒步行腳的信眾成功抵達阿里山國家森林遊樂區。（吳典杰提供）

參與160公里徒步行腳的信眾成功抵達阿里山國家森林遊樂區。（吳典杰提供）

阿里山聯合所警員葉政誌背著玄天上帝神像步行上山，隨即與副所長徐振科進行巡邏勤務，逮捕詐騙集團車手。（吳典杰提供）

阿里山聯合所警員葉政誌背著玄天上帝神像步行上山，隨即與副所長徐振科進行巡邏勤務，逮捕詐騙集團車手。（吳典杰提供）

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