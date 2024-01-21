嘉市集團結婚 47對佳偶互許終身

參加嘉義市集團結婚的新人。（圖由嘉義市政府提供）

2024/01/21 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市第42屆市民集團結婚今天在「森林之歌」甜蜜舉行，總計有47對新人參加，由嘉義市長黃敏惠擔任證婚人、嘉義市議會議長陳姿妏擔任主婚人，姊妹市新竹市民政處長施淑婷代表新竹市高虹安市長擔任介紹人，為在場新人送上祝福。

黃敏惠說，市府準備32吋液晶電視為新人映照真心，以及客製化的新人個人郵票為新人留下一輩子回憶，姊妹市新竹市則送上寓意「讓愛加溫、解凍」的微波爐，議長陳姿妏致贈保固期長長久久的電鍋，另外還有九華山地藏庵送上玫瑰對杯、嘉義城隍廟送上金鏟子祝福早生貴子，嘉義市飯店業者樂億皇家渡假酒店、新悦花園酒店送上大禮包。

市府表示，今天準備含有緣粉（代表緣份深厚）、春仔花（新娘花，代表吉祥）及紅棗、花生、桂圓、瓜子（代表早生貴子）等吉祥物的「幸福福袋」，還有嘉義郵局製作精美的「個人化郵票」及致贈「高級青花磁碗盤組」，崇仁醫護管理專科學校美容保健科30位同學擔任婚禮親善大使，引導新人步向幸福甜蜜的未來。

今年集團婚禮中新人抽出「幸福紅包」，接受市長及貴賓們的祝福，有由樂億皇家渡假酒店提供「行政套房住宿劵1張、蜜月套房住宿劵2張」及新悦花園酒店提供1份「龍來包的旅遊福袋（價值14500元）」，其餘的新人則獲得市長致贈的電影票，為新人留下美好的回憶。

嘉義市長黃敏惠（右三）等為新人獻上祝福。（圖由嘉義市政府提供）

各界來賓為嘉義市集團結婚的新人獻上祝福。（圖由嘉義市政府提供）

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