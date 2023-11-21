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落實融合教育尊重生命 嘉市港坪國小陳權滿獲表揚

港坪國小老師陳權滿（右）獲頒教育部生命教育績優人員。（嘉義市政府提供）

港坪國小老師陳權滿（右）獲頒教育部生命教育績優人員。（嘉義市政府提供）

2023/11/21 19:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕教育部11月20日在南華大學舉行生命教育績優學校及人員頒獎典禮，嘉義市港坪國小老師陳權滿將生命教育理念融入融合教育，帶著學生與嘉義特殊教育學校學生跨校融合，引導學生認識生命、尊重生命，教育沒有界線，將融合教育真正落實生活中。

陳權滿表示，教學生涯中，她秉持著「能影響一位老師就能影響一群學生與更多家長」的觀念，持續擔任實習輔導教師及初任教師共輔員，陪伴新手老師，她也受邀到各級學校及海外分享生命教育相關議題融入教學實務，希望用生命影響生命，傳承教育愛。

陳權滿並獲邀擔任TFT（Teach for Taiwan）及永齡基金會希望小學的培訓講師，利用休假時間，支持偏鄉小校的寒暑假數學及寫作閱讀營隊，用生命陪伴生命，協助偏鄉教師的培訓。

嘉義市長黃敏惠說，將生命教育在校園落實至關重要，要培養學生建立珍惜生命、尊重他人的人生觀以及包容多元文化價值觀，讓學童了解不同生命意義，養成正向態度，面對困難展現勇氣與鬥志，陳權滿老師的熱情與投入，為學生以及新進老師創造更包容和平等的校園環境，獲教育部生命教育績優人員實至名歸。

市府教育處長郭添財說，陳權滿老師設計多元的生命教育活動，帶領學生探索生命的價值與意義，將生命教育理念融入「融合教育模式的服務學習」，積極推廣普、特學生融合，帶著學生與嘉義特殊教育學校國小部學生跨校融合課程9年，以行動實踐落實融合教育。

港坪國小老師陳權滿（左三）日前獲頒教育部生命教育績優人員。（嘉義市政府提供）

港坪國小老師陳權滿（左三）日前獲頒教育部生命教育績優人員。（嘉義市政府提供）

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