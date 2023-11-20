高中學生工業類技藝競賽11/21登場 123所學校師生參賽

點將家企業股份有限公司捐贈870萬元作為競賽獎金，今天由嘉義高工校長陳瑞洲（右）代表受贈。（嘉義高工提供）

2023/11/20 15:48

〔記者王善嬿／嘉義報導〕全國高級中等學校學生工業類技藝競賽11月21日至24日，在嘉義高工舉行，來自全國123所學校師生參賽，超過2500人與會，各校選手將角逐29個職種金手獎及優勝獎項；競賽期間除了進行產業自動化動態展示，今有廠商企業捐贈贊助獎金及獎品，包括汽車修護職種金手獎第一至三名獎品，馬自達CX-9休旅車、福特KUGA休旅車、納智捷U6-GT休旅車等，激勵選手參賽拿出最佳表現。

嘉義高工校長陳瑞洲說，嘉義高工百年來培育無數產業技術人才，是技職教育領航者也累積辦理大型活動的豐富經驗，教育部今年委託嘉義高工辦理這項任務，全校師生協力付出，感謝家長會及校友會熱情相挺，以及各大廠商企業熱情捐贈贊助，期許競賽圓滿成功，讓技職教育永續發展。

嘉義高工表示，除了汽車修護職種金手獎有休旅車、機車等獎品，冷凍空調職種金手獎第一至四名還能獲得日立、松下等公司提供的冷氣、液晶電視等，此外，點將家企業股份有限公司捐贈29職種金手獎前五名選手及指導教師獎金，第一名8萬元、第二名7萬元、第三名6萬元、第四名5萬元、第五名4萬元，合計870萬元。此次競賽超過50家廠商企業捐贈贊助設備、獎金及獎品，總金額逾1500萬元。

各大廠商及企業捐贈獎金及獎品，希望激勵參賽選手拿出最佳表現贏得金手獎等獎項。（嘉義高工提供）

全國高中學生工業類技藝競賽21日起登場，各大廠商及企業捐贈獎金及獎品。（嘉義高工提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法