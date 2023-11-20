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張秀華搶頭香 嘉市立委選舉首位登記

嘉義市今由國民黨立委參選人張秀華首位完成登記。（記者王善嬿攝）

嘉義市今由國民黨立委參選人張秀華首位完成登記。（記者王善嬿攝）

2023/11/20 10:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市選舉委員會今天起至11月24日辦理立委選舉登記，國民黨立委參選人張秀華今早上8點15分由競選總部主委、嘉義市長黃敏惠等競選團隊陪同，完成登記，她表示，穿著棒球裝登記，代表「KANO」、象徵永不放棄精神，此次選舉不只立委、總統選舉，更攸關台灣的未來，她會與大家「做伙走、做伙拚、嘉義一定贏。」

張秀華今與黃敏惠、嘉義市議會國民黨團議員、無黨籍議員戴寧等人陪同，完成立委選舉登記。

黃敏惠說，張秀華聯合競選總部昨天成立，今天立委選舉登記第一天，張秀華也第一個完成登記，由於市選舉委員會對面就是北興國中，選舉活動以盡量不打擾學生進行，民主聖地的嘉義市民主成熟，張秀華第一時間、最好的時刻登記，我們要支持，展現民主風範；張秀華一步一腳印，希望為人民發聲，因為國會很重要，立委一定要知道地方的需求及心聲，為人民、嘉義市的發展發聲，張秀華的政見、各方面能符合人民的期待。

張秀華說，民進黨執政讓全國人民生活過得不好，60%以上的人希望能政黨輪替，她會更努力打拚，這場選戰不只要打一場總統或立委選戰，而是中華民國、是台灣的選戰，攸關中華民國的未來，她會努力打拚，完成選戰。

張秀華今由競總主委、嘉市長黃敏惠等人陪同完成登記。（記者王善嬿攝）

張秀華今由競總主委、嘉市長黃敏惠等人陪同完成登記。（記者王善嬿攝）

國民黨嘉市立委參選人張秀華。（記者王善嬿攝）

國民黨嘉市立委參選人張秀華。（記者王善嬿攝）

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