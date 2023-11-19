嘉市聯合競總成立 侯友宜喊：打死不退向前走
2023/11/19 19:51
〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨總統參選人侯友宜與嘉義市立委參選人張秀華聯合競選總部，今下午在嘉義市文化公園舉行，逾5000人到場，侯友宜說，民進黨帶來的是戰機不是客機，帶來的是危機不是商機，讓他創造和平的好時機，兩岸穩定，國家安全才能帶來經濟發展，呼籲鄉親攜手團結，才有力量往前走，他會展現嘉義人的氣魄與堅持，「打死不退」向前走，要帶領中華民國、台灣人民兩岸和平，大家過好日子。
今天成立大會包括嘉義市長黃敏惠、基隆市長謝國樑、前副總統蕭萬長等人輪番助講站台，蕭萬長幫張秀華穿上1995年他競選嘉市立委的背心，象徵為嘉義市打拚的精神繼續傳承，蕭萬長高喊「嘉義人支持嘉義人」，請託鄉親讓侯友宜、張秀華當選。
侯友宜說，嘉義人說到做到、講究誠信，中央許多施政竟然分藍綠，包括黃敏惠一直爭取的嘉義市區鐵路高架化經費中央全額負擔，嘉義高鐵站到市區的輕軌系統，以及張秀華提出的嘉義水上機場增設國際航線，嘉義人最氣講話沒信用，他如當選總統，從嘉義市、嘉義縣到全台灣，一定公平對待，中央對嘉義無法兌現的承諾，都讓他來實現。
黃敏惠表示，這場選戰不只是拚侯友宜當總統、張秀華當立委，更是要為中華民國、台灣及嘉義市而戰，呼籲市民「團結做伙打拚」，只要嘉義贏，台灣就贏，大家做伙拚，嘉義一定贏。
另外，侯友宜致詞時，80歲的聯合競選總部後援會總會長蔡金鍊突然體力不支腿軟，往後傾斜，台上眾人見狀上前攙扶他到後台休息，經送醫檢查，體力已逐漸恢復、無大礙。