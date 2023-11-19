嘉市聯合競總成立 侯友宜喊：打死不退向前走

國民黨總統參選人侯友宜今與嘉市立委參選人張秀華舉行聯合競選總部成立大會造勢。（記者王善嬿攝）

2023/11/19 19:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨總統參選人侯友宜與嘉義市立委參選人張秀華聯合競選總部，今下午在嘉義市文化公園舉行，逾5000人到場，侯友宜說，民進黨帶來的是戰機不是客機，帶來的是危機不是商機，讓他創造和平的好時機，兩岸穩定，國家安全才能帶來經濟發展，呼籲鄉親攜手團結，才有力量往前走，他會展現嘉義人的氣魄與堅持，「打死不退」向前走，要帶領中華民國、台灣人民兩岸和平，大家過好日子。

今天成立大會包括嘉義市長黃敏惠、基隆市長謝國樑、前副總統蕭萬長等人輪番助講站台，蕭萬長幫張秀華穿上1995年他競選嘉市立委的背心，象徵為嘉義市打拚的精神繼續傳承，蕭萬長高喊「嘉義人支持嘉義人」，請託鄉親讓侯友宜、張秀華當選。

侯友宜說，嘉義人說到做到、講究誠信，中央許多施政竟然分藍綠，包括黃敏惠一直爭取的嘉義市區鐵路高架化經費中央全額負擔，嘉義高鐵站到市區的輕軌系統，以及張秀華提出的嘉義水上機場增設國際航線，嘉義人最氣講話沒信用，他如當選總統，從嘉義市、嘉義縣到全台灣，一定公平對待，中央對嘉義無法兌現的承諾，都讓他來實現。

黃敏惠表示，這場選戰不只是拚侯友宜當總統、張秀華當立委，更是要為中華民國、台灣及嘉義市而戰，呼籲市民「團結做伙打拚」，只要嘉義贏，台灣就贏，大家做伙拚，嘉義一定贏。

另外，侯友宜致詞時，80歲的聯合競選總部後援會總會長蔡金鍊突然體力不支腿軟，往後傾斜，台上眾人見狀上前攙扶他到後台休息，經送醫檢查，體力已逐漸恢復、無大礙。

侯友宜今天到嘉義市與立委參選人張秀華合體造勢。（記者王善嬿攝）

前副總統蕭萬長（左二）幫張秀華（左一）穿上他以前選立委時的背心。（記者王善嬿攝）

侯友宜張秀華聯合競選總部後援會總會長蔡金鍊，站台時體力不支突然往後倒。（記者王善嬿攝）

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