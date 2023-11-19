助選王美惠 「水牛伯」游錫堃送包子、粽子「包中」

立法院長「水牛伯」游錫堃（右一）送包子、粽子祝福王美惠（中）「包中」，左一為國策顧問黃俊森。（記者王善嬿攝）

2023/11/19 14:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕立法院長「水牛伯」游錫堃今天由國策顧問兼嘉市嘉邑九華山地藏庵董事長黃俊森、民進黨嘉義市立委王美惠等人陪同，到九華山地藏庵參拜，他致贈包子及粽子給王美惠，祝福王美惠「包中」高票當選、順利連任。

統統候選人賴清德立委候選人王美惠聯合競選總部，將於12月2日在嘉義市新民路慢速壘球場舉辦成立大會，擔任嘉義市信賴台灣後援會總會長的黃俊森今天表示，他將擔任後援會會長。

王美惠今受訪說，頭銜不重要，主要要團結，黃俊森董事長看到她的努力，表達一定支持她並給予協助，還將擔任後援會總會長。

黃俊森說，每個候選人的表現，選民心中都有一把尺，他個人希望台灣要長期發展，民進黨最讓他放心，民進黨提名的候選人他會全力支持，未來如果有台灣心的國民黨候選人，他也會歡迎、希望一起為台灣打拚。

游錫堃說，40年前擔任省議員時就全國跑透透演講，此次也是全國輔選，他說，王美惠問政專業、認真，基層服務用心熱忱，優秀人才一定要繼續留在國會，他並勉勵王美惠保持初衷，繼續守護台灣、為嘉義打拚。

嘉市為藍營執政縣市，針對王美惠明年立委選舉選情，游錫堃表示，中國近年來侵門踏戶，不斷文攻武赫脅迫台灣，在關鍵的時刻，台灣人要選出守護台灣的總統與立委，不僅讓副總統賴清德當選總統，國會也要過半，讓國家各項政策都可以順利通過。王美惠在立法院問政衝第一線，請託鄉親支持護國保台的王美惠，讓王美惠高票連任、繼續在立法院為嘉義的各項建設努力。

立法院長游錫堃（右四）今天到九華山地藏庵參拜，為民進黨立委王美惠助選、拉抬聲勢。（記者王善嬿攝）

民進黨立委王美惠（左）今感謝國策顧問黃俊森（右）給予支持。（記者王善嬿攝）

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