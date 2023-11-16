王美惠秀爭取預算成績單 張秀華探討嘉市城市定位

民進黨立委王美惠（左二）今邀內政部、交通部等部會到嘉義市殯葬園區現勘，（王美惠服務處提供）

2023/11/16 19:50

〔記者王善嬿／嘉義報導〕競選連任的民進黨立委王美惠今邀內政部、交通部現勘嘉義市殯葬園區，了解禮廳、納骨塔以及聯外道路工程議題，她表示如殯葬園區設施設備、更新火化爐及聯外道路工程，以及西區公所行政大樓改建等嘉義內政相關建設預算，她上任後爭取近6億元；國民黨立委參選人、議員張秀華今在嘉義市議會探討未來嘉義市城市定位，表示將爭取嘉義水上機場增加國際航線、中央兌現興建輕軌運輸系統等，與嘉義市長黃敏惠合力推動市政。

王美惠表示，嘉市殯葬園區位於嘉義縣，周圍道路狹窄，長年交通壅塞擾民，園區內道路不屬於任何道路編號，多年來一直困擾嘉義縣、嘉義市；她上任後奔走協調中央地方，爭取2億8000萬元聯外道路第三期工程，預計於2026年上半年完工；前內政部長徐國勇任內，她多次溝通、在立院質詢，爭取徐國勇支持，提報國發會申請公建計畫辦理「殯葬設施量能提升計畫」，更新火化爐及空氣污染防制設備，加上包括西區公所行政大樓改建、竹園派出所異地重建與消防第二分隊重建等其他內政建設經費，累積爭取近6億元。

王美惠說，今天會勘除希望爭取中央提高挹注地方補助款比例，針對宗教納骨塔位不足問題，與嘉義市府達成共識，在第二期園區計畫中辦理，研議暫時在第2公塔頂樓設置基督教專屬區。未來會再積極爭取，逐步改善殯葬園區軟硬體設施。

張秀華今在市議會總質詢說，市長黃敏惠任內推動多項建設受市民肯定，但嘉義市重大建設不能停，她提出嘉市四項需要，包括嘉義市區鐵路高架化經費中央應兌現全額負擔、興建高鐵與台鐵間的輕軌系統，嘉義機場增設國際航線、增闢玉山路為出入口，以及設立嘉義市總圖書館等。

張秀華說，市府提計畫案爭取中央經費，立委應扮演中央與嘉義市政府的溝通橋梁角色，幫嘉義市講話、爭取，未來她有機會到中央，配合黃市長團隊盡力爭取經費。

張秀華今探討嘉市未來城市定位。（記者王善嬿攝）

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