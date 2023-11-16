為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義市

嘉市立委激戰 王美惠、張秀華為打疫苗送快篩劑隔空互槓

民進黨立委王美惠（右）質詢警政署長黃明昭（左），有民眾反映有立委參選人發送快篩劑，向警方反映，警方態度消極。（王美惠服務處提供）

民進黨立委王美惠（右）質詢警政署長黃明昭（左），有民眾反映有立委參選人發送快篩劑，向警方反映，警方態度消極。（王美惠服務處提供）

2023/11/16 16:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立委選戰白熱化，競選連任的民進黨立委王美惠11月15日在立法院內政委員會質詢提及，政府為鼓勵長輩注射疫苗贈送快篩劑，有民眾反映別的立委參選人發送她卻沒有，質疑政府美意遭參選人假公濟私，要求警政署、法務部調查局調查實情，維持選舉公平性；國民黨嘉市立委參選人、議員張秀華今在議會質詢，志工服務民眾施打疫苗，快篩劑是由衛生福利部配發地方贈送民眾，王美惠為此質詢還質詢錯單位，反諷「沒常識也要會看電視，沒看電視也要逛夜市」，兩人隔空互槓。

張秀華今登記議會總質詢40分鐘，她說每里施打疫苗時，她的志工都會到場服務協助民眾，質詢市衛生局長廖育瑋「快篩劑怎麼來的？」廖育瑋答詢，中央配發快篩試劑到地方，地方配給醫療院所再發送給施打流感疫苗、covid-19疫苗或肺炎鏈球菌疫苗的65歲以上民眾，張秀華再問，「有開過記者會對嗎？」廖育瑋答，「有開記者會」。

張秀華說，「我們的立委要有常識，沒有常識也要看電視，沒看電視也要逛夜市」，市衛生局開記者會告知長輩，中央贈送每人10支快篩劑鼓勵施打疫苗，反擊王美惠根本質詢錯單位，應質詢衛福部為什麼買那麼多快篩劑且明年就到期，因此打疫苗送快篩劑。

王美惠表示，15日是質詢有民眾打電話至服務處反映別的候選人有贈送快篩，她卻沒有，她向民眾澄清快篩劑是市政府發放的，而不是單一候選人贈送；法務部調查局調查站經常外出查察，卻都不曉得有這樣的情事發生，這樣如何維持選舉的公平性，調查局副局長黃義村當場回應，將立即請調查站查明事情真相。

王美惠說，她質詢時就說快篩劑是政府送的，因為接到民眾陳情，有候選人團隊在發送，為端正選風，請政府單位協助釐清。「請張議員不要沒水準的黑白說。服務處是接獲陳情，有証據才說話。政府的美意，不是讓妳拿來假公濟私。」

國民黨嘉義市立委參選人張秀華。（記者王善嬿攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《嘉市立委選戰》民進黨王美惠秀成績單 國民黨張秀華競總開張
2023/11/02 05:30

《嘉市立委選戰》民進黨王美惠秀成績單 國民黨張秀華競總開張
嘉市立委王美惠拚連任 端4年爭取8億元教育預算
2023/11/01 21:36

嘉市立委王美惠拚連任 端4年爭取8億元教育預算

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
國民黨嘉市立委參選人張秀華對決王美惠 搭吊車升6層樓高掛看板
2023/08/01 12:12

國民黨嘉市立委參選人張秀華對決王美惠 搭吊車升6層樓高掛看板
對手提美豬議題 立委王美惠反批「國民黨不要再騙了」
2023/06/01 22:10

對手提美豬議題 立委王美惠反批「國民黨不要再騙了」

邁向淨零 台新金摘5大獎
嘉義市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播