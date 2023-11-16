嘉市立委激戰 王美惠、張秀華為打疫苗送快篩劑隔空互槓

民進黨立委王美惠（右）質詢警政署長黃明昭（左），有民眾反映有立委參選人發送快篩劑，向警方反映，警方態度消極。（王美惠服務處提供）

2023/11/16 16:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立委選戰白熱化，競選連任的民進黨立委王美惠11月15日在立法院內政委員會質詢提及，政府為鼓勵長輩注射疫苗贈送快篩劑，有民眾反映別的立委參選人發送她卻沒有，質疑政府美意遭參選人假公濟私，要求警政署、法務部調查局調查實情，維持選舉公平性；國民黨嘉市立委參選人、議員張秀華今在議會質詢，志工服務民眾施打疫苗，快篩劑是由衛生福利部配發地方贈送民眾，王美惠為此質詢還質詢錯單位，反諷「沒常識也要會看電視，沒看電視也要逛夜市」，兩人隔空互槓。

張秀華今登記議會總質詢40分鐘，她說每里施打疫苗時，她的志工都會到場服務協助民眾，質詢市衛生局長廖育瑋「快篩劑怎麼來的？」廖育瑋答詢，中央配發快篩試劑到地方，地方配給醫療院所再發送給施打流感疫苗、covid-19疫苗或肺炎鏈球菌疫苗的65歲以上民眾，張秀華再問，「有開過記者會對嗎？」廖育瑋答，「有開記者會」。

張秀華說，「我們的立委要有常識，沒有常識也要看電視，沒看電視也要逛夜市」，市衛生局開記者會告知長輩，中央贈送每人10支快篩劑鼓勵施打疫苗，反擊王美惠根本質詢錯單位，應質詢衛福部為什麼買那麼多快篩劑且明年就到期，因此打疫苗送快篩劑。

王美惠表示，15日是質詢有民眾打電話至服務處反映別的候選人有贈送快篩，她卻沒有，她向民眾澄清快篩劑是市政府發放的，而不是單一候選人贈送；法務部調查局調查站經常外出查察，卻都不曉得有這樣的情事發生，這樣如何維持選舉的公平性，調查局副局長黃義村當場回應，將立即請調查站查明事情真相。

王美惠說，她質詢時就說快篩劑是政府送的，因為接到民眾陳情，有候選人團隊在發送，為端正選風，請政府單位協助釐清。「請張議員不要沒水準的黑白說。服務處是接獲陳情，有証據才說話。政府的美意，不是讓妳拿來假公濟私。」

國民黨嘉義市立委參選人張秀華。（記者王善嬿攝）

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