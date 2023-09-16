未禮讓行人違規件數不減反增 嘉義市審計室說話了

嘉義市設置科技執法設備取締交通違規。（記者王善嬿攝）

2023/09/16 20:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局自2020年4月起，逐年在中山路、嘉義火車站前路口，啟用科技執法取締交通違規，然而嘉義市審計室總決算審核報告指出，近三年汽機車轉彎未禮讓行人優先通行等違規行為卻逐年增加；審計室建議，市警局應善用交通事故碰撞構圖等大數據分析，檢討科技執法建置地點的適宜性，維護行人安全。

嘉市審計室總決算報告指出，據市警局2020年至去年違規舉發清冊（包含員警攔查、民眾檢舉及科技執法），汽機車駕駛人行經路口未依規定使用燈光、轉彎不依標誌標線或號誌指示、轉彎未禮讓行人優先通行等影響行人路權違規行為，從31242件、34382件到去年增為35192件。

市警局交通隊副隊長江志慶回應，科技執法起初以取締違規停車為主，近年為維護路口通行安全，加強取締未禮讓行人等違規，2021年及去年並增設8個科技執法路口取締，違規舉發案件數才因此增加。

江志慶表示，針對易肇事路段，已持續應用交通碰撞構圖分析肇事原因及主要違規行為，規劃員警攔查精準執法、道安工程改善及科技執法因應，並早在國內外熱議「行人地獄」交通問題前，率先在嘉義車站前兩處路口，科技執法取締未禮讓行人、違規迴轉等。

江志慶說，去年底增設9處科技執法路口，如民族路與文化路口等6處有取締未禮讓行人，今年再增設忠孝路與保建街口、文化路博愛路與興達路口，及國華街與崇文街口等路口，加強取締，預定10月完工。

市議員鄭光宏認為，未禮讓行人等違規舉發案增加，與易肇事路口違規樣態及肇因不同有關，早期中央噴水圓環以西中山路建置科技執法設備，以取締併排、紅黃線違停等為主，近年市警局已陸續建置科技執法路段，以維護路口及行人安全為取締重點。

市議員蔡文旭說，分析肇事原因以不注意車前狀況最多，為維護行人路權加強科技執法，反讓民眾覺得政府搶錢，建議加強交通安全教育及宣導守法觀念，才能治本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法