「城隍夜巡諸羅城」扶轎 賴清德：具宗教文化意義及帶動觀光

副總統賴清德（左三）今參加嘉義城隍廟「城隍夜巡諸羅城」活動，與嘉義市長黃敏惠（左二）、立委王美惠（左四）、嘉市議員張秀華（左一）等人扶轎。（記者王善嬿攝）

2023/09/15 18:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市無形文化資產「嘉義城隍廟中元祭典」重頭戲「城隍夜巡諸羅城」今午登場，除了傳統城隍爺出巡「掃路角」等科儀，今年還有澎湖文澳城隍廟等宮廟出動5頂武轎跨海遶境踩街。副總統賴清德出席活動致詞說，嘉義城隍廟興建至今逾300年，「城隍夜巡諸羅」活動相傳已有一甲子，不只具宗教、文化意義，還帶動觀光，歡迎大家到嘉義參與、觀光此宗教文化盛事。

賴清德今天由嘉義城隍廟董事長賴永川、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人陪同入廟參拜，接著恭迎城隍爺上轎，自嘉義城隍廟埕扶轎遶境到吳鳳北路與民族路口。

賴清德說，嘉義城隍廟城隍爺掌管陰陽、主理善惡果報，因此每年農曆7月結束後，城隍爺夜巡諸羅，讓逾假未歸的「好兄弟」趕快回去，以此維持陰陽兩界秩序，保祐民眾平安生活，嘉義城隍廟不只是宗教信仰中心，「城隍夜巡諸羅」活動更具文化底蘊、觀光功能。

賴清德說，台南市2016年2月6日發生地震震災，嘉義城隍廟捐了大筆善款，讓當年受影響的市民恢復正常生活，倒塌的大樓已興建完成，今天特地到嘉義城隍廟感謝致意。

黃敏惠說，每年農曆8月初一舉辦城隍夜巡、掃路角以及夯枷等傳統儀式感十足，不僅是嘉義市珍貴的無形文化資產。「城隍夜巡夯枷解厄」活動今年入選「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」全國級活動，突顯宗教文化，更象徵教育、觀光等各面向意義。

黃敏惠說，近年城隍夜巡更加盛大，並注入豐沛藝文能量，疫情解封後更拓展國際、宗教觀光舞台，6月底與市府到泰國舉辦觀光推介會，將城隍廟與家將文化介紹給世界，今也有泰國旅行業者到嘉義踩線，相信城隍夜巡一定能讓國際旅客留下難忘而愉快的回憶。

嘉義城隍廟「城隍夜巡諸羅城」每年一特色，今年邀請澎湖武轎跨海踩街，超華麗噴火加上電音十分熱鬧。（記者王善嬿攝）

台東玄武堂寒單爺參加「城隍夜巡諸羅城」遶境，在嘉義市政府前炮炸表演。（記者王善嬿攝）

嘉義城隍廟「城隍夜巡諸羅城」今登場，遶境隊伍有民眾裝扮成捕快押解囚犯，以此象徵驅邪解厄，十分逼真。（記者王善嬿攝）

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