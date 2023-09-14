女童疑遭霸凌 嘉義市政府未督促落實通報被糾正

某補習班發生女童遭霸凌事件，監察院糾正嘉義市政府未督促落實通報。（資料照）

2023/09/14 23:49

〔記者楊丞彧／台北報導〕嘉義市某短期補習班發生女童遭霸凌事件疑未通報，監察委員林國明調查嘉義市府是否善盡職責。監察院教育及文化委員會今（14）日審查通過調查報告，除糾正嘉義市政府，並請嘉市府就調查報告所提意見確實檢討改進。調查也指出，嘉義市政府僅配置1名人力，卻得稽查轄內287家短期補習班，以致檢查密度不足，也造成稽查人員工作負荷沉重。

林國明表示，嘉義市議員於今年5月18日質詢時指出，該市補習班發生1名國小二年級女童，在班上遭同學強令其脫光衣褲，並要求面對監視器鏡頭說「我是乞丐」之事件。老師進入教室見狀竟責罵女學童，因此立案調查。

林國明表示，調查發現，短期補習班人員是「兒童及少年福利與權益保障法」所規定的責任通報人員，女學童事件在老師及負責人知悉後，卻未依規定通報。嘉義市政府未能有效督促轄內補習班落實知悉通報規定，且對於當天該補習班在班務管理上及對兒童保護有不周之情事，事後也未能依法採取相關糾正或處置作為，以有效督促及追蹤其落實改善，監察院提出糾正。

此外，林國明亦指出，2020年、2022年及2023年間，嘉義市政府稽查該補習班時，均有發現違規事項，卻未能依法公告檢查結果並有效追蹤以促其儘速完成改善，甚至該補習班於2022年8月間，經稽查發現有擅自開設未核准的科目、違規擴大使用班舍、教室間數與核准數不符，直至隔年1月16日才提出申請遷移班址、增設科目及變更教學人員。但在此期間，嘉市府僅是以電話稽催，未依法給予糾正或處分，任由該補習班繼續違規。

林國明續指出，該補習班開設未經核准的科目，所聘未報核的教職員，嘉義市府於2022年8月間稽查時，卻未列入違規事項並依法裁處，任由其持續違規，且對於其教學人員的專業資格，也未能依法落實把關審核，影響兒少權益，均有疏失，監察院亦予糾正。

調查報告並指出，被害女童所屬小學知悉本事件後，雖分別完成社政通報及校安通報，並依規定完成調查，認定本事件成立性騷擾、情節輕微。惟依「校園霸凌防制準則」，學校經報導、通知或陳情而知悉有校園霸凌事件時，視同檢舉，應於接獲檢舉後3個工作日內，召開防制校園霸凌因應小組會議，開始啟動調查處理程序，不以被霸凌人或其法定代理人是否提出申請調查為限。而該校另得知女童之前曾有遭同學拿鉛筆插喉嚨之疑似霸凌事件後，卻以女童的家長未申請調查為由，而未依規定程序調查及處置，要求市府督促學校檢討改進。

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