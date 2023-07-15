被控寄黑函！嘉華中學執董出面了 反指遭迫害

嘉華中學執行董事張鎮麟（右1）今天召開記者會澄清，強調匿名信屬信函，非黑函，確由他轉發，整起事情不能「竹篙鬥菜刀」嫁禍於他。（記者丁偉杰攝）

2023/07/15 18:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕坊間最近流傳一封匿名信指稱，目前嘉義市興華中學根本沒有被解除「專輔」、董事長王崇旭不要再欺騙教職員工、學生與家長，還有另一封假冒「輔仁中學某主任」名義發出的信件。兩校報警後，查出嘉華中學執行董事張鎮麟及其員工鍾姓女子涉嫌寄匿名信，張鎮麟昨天（14日）向警方說明後，今天召開記者會澄清，強調匿名信屬信函，非黑函，確由他轉發，輔仁假冒信件與他無關，整起事情不能「竹篙鬥菜刀」嫁禍於他。

嘉義市刑警大隊大隊長李奇勳說，警方根據興華、輔仁報案提供相關事證後，採集指紋鑑定，認為匿名信張男、鍾女涉嫌重大，向法院依法聲請搜索票獲准；張男供稱，匿名信由他轉發，對於動機交待不清，警方認其供詞避重就輕，將依涉嫌誹謗、違反個資等罪嫌函送，至於假冒信未採到指紋，將再釐清。

張鎮麟今天由委任律師及學校幹部陪同召開記者會強調，匿名信屬信函，非黑函，於6月中旬已在坊間流傳，他在6月20日轉發寄出，且對象為非特定人，地址隨機取樣，根本不涉及觸犯任何人個資，更別提犯罪，未經鑑定為違法信件，為何警方啟動調查與搜索他家，質疑不符合比例原則。

張鎮麟也公開錄音檔，內容為詢問興華註冊組有關專輔事情，對方回答「那是之前的，我們現在都要解專輔」等語，並指教育部官網目前仍將興華列入專輔。張鎮麟說，整起事件是嘉華及他個人遭受政治、警政、媒體三重迫害，將對王崇旭提告誹謗、誣告罪。

王崇旭聲明說，許多家長、學生收到信後，確實造成學校、老師相當多困擾，一切將保留法律追訴權，並配合警方及司法單位調查。

輔仁校長李國榮回應說，學校沒有教職員發出此信件，這是有心人士刻意做的事，將採取法律行動。

坊間流傳匿名信指目前興華中學根本沒有被解除「專輔」、董事長王崇旭不要再欺騙教職員工、學生與家長。（讀者提供）

坊間流傳一封假冒「輔仁中學某主任」名義發出的信件。（讀者提供）

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