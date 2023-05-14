玩控窯紮稻草人 嘉大體驗營隊讓孩子享受農村樂

嘉義大學農藝志工隊帶領學童控窯。（嘉義大學提供）

2023/05/14 17:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義大學農藝志工隊為讓學生體驗農村生活，昨、今兩天於嘉義大學蘭潭校區農藝學系及農場舉辦東區學童農村生活體驗營，進行古早控窯、紮稻草人等活動，讓都市孩子享受農村生活點滴，豐富童年的回憶。

嘉大農藝志工隊舉辦「走啦！離開「書」適圈！來農村體驗」活動，獲得嘉大學務處課外活動組、農委會農糧署、清誠教育事務基金會經費補助，有蘭潭、崇文、精忠、宣信、興安、林森、民族、文雅、嘉北及嘉大附小10所國小100位學生，參加，低收入戶、單親與隔代教養家庭學生免費。

指導老師侯金日表示，活動包括古早控窯、紮稻草人、製作薑餅屋與布丁、古老童玩圓筒紙飛機DIY、科學小常識火山噴發、紙版創作、破冰遊戲、急救小常識、尋寶遊戲、趣味競賽、團康遊戲及營火晚會等多項活動。

活動總召高詩萱說，農藝志工隊的精神是「服務、輔弱、愛心、成長」，有40位志工幹部參與，示範步驟，用磚塊來堆疊造爐口及周圍，建立穩固地基，搭建土窯，放入有機地瓜烤熟，並請小朋友幫忙做稻草人驅鳥，保護稻子。

侯金日說，此活動服務嘉義市東、西區學校學生已22年，參與學童達5300人次，農藝志工隊讓大學生盡應盡責任與義務，社團多次代表學校參加教育部全國大專校院績優學生社團評鑑獲得優等或特優，今年於大專校院全國社團評鑑再次獲得特優獎。

嘉義大學農藝志工隊帶領學童製作稻草人。（嘉義大學提供）

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