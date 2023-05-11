國中小樂器採購案疑「量身訂做」 嘉市議員戴寧要市長調查

嘉市議員戴寧（右）今天總質詢時，質疑「2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案」疑為特定廠商「量身訂做」。 （記者丁偉杰攝）

2023/05/11 17:28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員戴寧今天總質詢時，質疑「嘉市2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案」疑為特定廠商「量身訂做」。戴寧指出，得標廠商提供的規格產品中，36項樂器中有20項不符學校需求，就連「同等品審查會議」也無人簽名等，「樂器不符需求、音色不佳，師生家長唉聲嘆氣」，要求市長黃敏惠調查了解此事。

市府教育處長林立生強調，承辦學校北園國中辦理聯合招標作業，依採購法以最有利標方式辦理，選出最優廠商，提供各校適切樂器，針對廠商提出的同等品資料，同等品審查結果，均符合招標規格。

戴寧說，嘉市共19間國中小有管樂班或管樂團，以前樂器採購由各校需求各自採購，改為統一招標後，2021年度採購案招標過程有嚴重瑕疵，5位評審委員中，僅2位有音樂專業、其他3位為學校校務人員，此採購案金額預算450萬元，超過100萬元以上，評委應邀請學者專家，不應如此不重視專業。

戴寧表示，本採購案採最有利標方式決標，但得標廠商提供的規格產品中，36項樂器中竟有20項不符合學校要求，當中包括未提供各校第一需求的產品或製造生產國家，例如花約200萬元買定音鼓，市價1個約15萬，得標廠商提供產品為台灣製，一個約9萬元，價差近一倍，低音號需求，市價1個約19萬9千元，得標廠商提供1個9萬2千，其他如鐵琴等樂器，得標廠品規格也未符合需求，出現音色不佳等情形，讓師生家長唉聲嘆氣。

戴寧質疑說，符合學校要求的其他廠商未得標，採購案疑為特定廠商「量身訂做」，450萬元可買到學校需求的樂器，為何要購買次級品？同等品審查會議，雖然決議認為廠商所提同等品符合規定，但會議紀錄竟無任何出席人員簽名？要求關心管樂教育的市長黃敏惠調查了解此事。

林立生回應說，教育部補助嘉市學校樂器設備採購案，市府委請北園國中辦理聯合招標作業，該校依採購法規定組成評選委員會，共聘任5位委員，其中2位為專家學者，1位為樂器需求學校代表，2位為招標機關代表，符合相關規定。

林立生表示，評選委員會依據各校所提需求，並就廠商投標標的技術、品質、功能、商業條款或價格等項目，綜合評選出最優廠商。針對廠商提出同等品資料，北園國中依據採購法規定，邀音樂學者就廠商所提出同等品等資料開會審查，審查結果均符合招標規格。

嘉市議員戴寧表示，採購的鐵琴樂器，得標廠品規格未符合需求，出現音色不佳情形。 （記者丁偉杰攝）

嘉市議員戴寧指出，「嘉市2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案」得標廠商提供的規格產品中，36項樂器中有20項不符學校需求。（記者丁偉杰攝）

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