國民黨嘉市立委徵召人選 將採「內參式」民調

嘉義市議員陳家平今天服務處揭牌，表態參加「內參式」民調，爭取黨提名參選立委。（記者王善嬿攝）

2023/05/10 20:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕明年嘉義市立委選戰，民進黨提名現任立委王美惠拚連任，國民黨將嘉義市納入「選情特殊選區」，不辦理初選，改舉行「內參式」民調結果辦理徵召，截至今天已有嘉義市議員張秀華、黃思婷、陳家平，還有嘉義市政府建設處長田長沛等4人領取同意書。

陳家平今天在興業三村新設服務處，以「家」的概念設計改造逾60年老屋，嘉義市長黃敏惠率一級市府主管出席，前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬也送花致意。陳家平表示，他已經領表將參加民調，希望爭取黨提名參選立委，有機會擴大為民服務。他表示，服務處設立是早已規劃行程，正巧在報名參加「內參式」民調期間，他將爭取黨提名參選立委，希望鄉親給他擴大服務的機會。

張秀華、黃思婷今年初即懸掛看板向鄉親問候，並積極參加社區活動，田長沛7日懸掛配有黑馬圖樣看板，黨內互相較勁煙硝味濃厚。

張秀華說，黨中央改採「內參式」民調徵召民調最高的人選，為回報支持者一路相挺，她會全力以赴，但在徵召結果前，看板不應出現明顯競選字眼，希望參加「內參式」民調的同志能遵守遊戲規則，選後國民黨團結一致，支持出線人選打贏選戰。

田長沛說，今已繳回同意書，雖表態爭取提名時間短，但會努力衝刺，有信心成為最強黑馬，無論結果誰出線，他都會支持。

黃思婷表示，她已領表，希望爭取黨提名參選立委、有機會自我提升及擴大服務，然而希望黨部明訂競選規則並一視同仁，讓「內參式」民調具公平性。

蔡明顯表示，經向可能有意願參選立委的人選進行協調及徵詢意見，將舉行「內參式」民調結果徵召民調最高的人；有意參加「內參式」民調者，明天下午4點前須繳回同意書、簽署合約，才會納入民調名單。

嘉義市議員陳家平服務處今天揭牌，前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬送花致意。（記者王善嬿攝）

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