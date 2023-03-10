嘉義市犬貓絕育補助開跑 補助每隻公犬貓800、母犬貓1500

嘉義市提供家中養有犬貓的飼主申請絕育補助。（嘉義市政府提供）

2023/03/10 17:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府為減輕家中養有「毛小孩」飼主負擔，編列共21萬元經費，補助飼主替家中犬貓進行絕育手術，即日起到10月31日，凡年滿18歲、設籍嘉義市的飼主，且家中犬貓已完成寵物登記及1年內接受狂犬病疫苗預防注射者可申請補助，每位飼主以2隻為限。

市府建設處農林畜牧科長陳怜惠表示，依據「動物保護法」規定，飼主應為寵物絕育、植入晶片並辦理寵物登記，未完成者可處罰鍰新台幣5萬至25萬元；絕育手術有助降低毛孩發生病變機率，延長毛孩壽命，呼籲飼主及早申請，省荷包又可照顧毛小孩的健康。

陳怜惠說，公犬貓每隻補助800元、母犬貓補助每隻1500元，即日起至10月31日止，符合條件的民眾可至市內25家特約動物醫院，為家中犬貓進行絕育手術，飼主再至市府申請補助，審核通過後，補助款項直接匯入飼主帳戶，詳洽（05）2226945。

針對流浪犬貓絕育，嘉義市政府3月26日、4月30日及5月28日開辦絕育活動，民眾住家附近如有未絕育的流浪犬貓，可先預約手術場次，前一天禁止犬貓飲水飲食，手術當天帶犬貓到嘉義市動物保護教育園區絕育，再自行接回，手術預約電話（05）2168661。

嘉義市政府呼籲飼主為家中犬貓絕育。（嘉義市政府提供）

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