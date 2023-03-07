取消會籍遭索6千元違約金 男子投訴健身中心無視法律

知名健身中心被會員投訴質疑違法收違約金，業者回應並無違法，都依照法規處理。（記者王善嬿攝）

2023/03/07 20:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年健身風氣興盛，連鎖健身中心WorldGym李姓會員向本報投訴指，今年2月14日在嘉義民族店簽約並繳交首月、末月會費及手續費共3千餘元，3月3日申請取消會籍，卻被要求繳交6千元違約金且不退還末月會費，質疑此舉違反「健身中心定型化契約紀載及不得記載事項」，氣得痛批該健身中心「視法律於無物」。

WorldGym今天回應表示，提前終止手續費的收取包含末月會費、違約金等，都依照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，入會簽約時，也都有向該名會員說明，該會員也表示知悉，並未違反法規。

投訴者表示，他因朋友介紹而加入該健身中心會員，不料民族店某經理卻不斷遊說他購買教練課程，且每次談的價格不同、費用不透明，經詢問了解他的信用卡額度後，還稱可用信用卡額度刷課程費用、不夠再付現金，根本不顧會員的需求，讓他心生恐懼、決定提早結束會籍。

投訴者說，依照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」，健身中心不得收取違約金、沒有收取末月月費義務，然而該店經理卻稱須等第二個月扣款後才能申請取消，等於第二個月他未使用卻還要付費，且還要付違約金，質疑業者涉違反法規、視法律於無物，希望以他的例子讓其他消費者警惕。

嘉義市政府消保官黃崇傑表示，該消費者如對業者收取違約金或已繳的末月會費有疑慮，可依照「消費者保護法」第43條提出消費爭議申訴。

黃崇傑並提醒，依照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」第10條規定，消費者加入健身中心，如在契約生效7天內且在營運中沒有使用服務就終止契約，業者應全額退還消費者已繳費用，然而如果是在契約生效7日後或已使用服務終止契約，業者得向消費者收取月平均價格乘以實際經過月數費用及手續費，如有不足，消費者應補足，建議民眾簽約時要詳看契約書，審慎考慮。

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