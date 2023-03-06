嘉市街頭鬥毆 3嫌案發後21小時被逮

嘉市警方偵破街頭鬥毆案， 今天上午逮獲涉案3名嫌犯，陸續帶回警局。（嘉市第一分局提供）

2023/03/06 16:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市博愛路二段與五顯街口於昨天中午12時左右發生街頭鬥毆，警方於案發後21小時，今天上午9時左右循線逮獲逞凶的通緝犯李姓男子等3人到案。警方調查，事發原因為李男與黃姓男子因繳納違規紅單之事，互約至現場討論協調未果後，當街起衝突，李男等人涉持球棒毆傷黃男。

警方說，案發於昨天中午12時38分，涉詐欺案件遭高雄地檢署通緝的李男（22歲，有組織犯罪、毒品等前科）與吳姓男子（19歲）及陳姓少年（18歲）搭乘黑色賓士車與黃姓男子搭乘的白色自小客車停在事發路口，隨後4人下車討論協商後起衝突，黃男遭李男等人持球棒攻擊；警方獲知到場時，雙方已離去，經調閱路口監視器及訪查附近店家，展開偵辦。

嘉市警一分局偵查隊與北興派出所組專案小組偵辦，經查，發現賓士車車牌前後不一，為懸掛失竊車牌，循線追查後於今天上午9時左右逮捕李男等3人到案，並查扣球棒1支、失竊號牌2面及K他命毒品等證物。

李男等3人坦承，因一言不合與黃男發生鬥毆情事，李男承認在民雄鄉竊盜車牌懸掛在他的前女友賓士車供已使用。警訊後全案依聚眾鬥毆、傷害、竊盜及毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方將涉及街頭鬥毆的嫌犯制伏在地。（嘉市第一分局提供）

嘉市博愛路二段與五顯街口於昨天中午12時左右發生街頭鬥毆事件。（嘉市警一分局提供）

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