嘉市大型教育博覽會 80所大專校院及嘉義區18所高中職入列

嘉市舉辦大型「大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會」，吸引家長帶著孩子參與，現場人潮滿滿。 （記者丁偉杰攝）

2023/03/04 16:35

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年大學學測成績出爐，嘉義市政府邀集80所大專校院及嘉義區18所高中職在港坪運動公園體育館舉辦大型「大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會」，各校攤位介紹教學特色，也紛紛祭出高額獎學金向優秀學生招手，吸引來自雲嘉南地區的家長帶著孩子一同參與，現場人潮滿滿。

嘉義市長黃敏惠、市府教育處長林立生及多位嘉市議員到場席鼓勵學子利用此次博覽會，多方蒐集資訊，「擇你所愛，愛你所選！」祝福大家選到理想志願。

黃敏惠說，教育博覽會希望能提供學校與學子之間相互瞭解和交流平台，滿足學子對於豐富多元的升學資訊需求，讓嘉義和鄰近縣市學生不必遠赴台北或高雄，即可了解各校特色並獲得充足相關資訊，期許家長和孩子一起蒐集相關資訊，瞭解各校系特色，親子之間充份交流，做出適當的決定與選擇。

林立生說，教育博覽會邀集80所大專校院參展，包含一般大學及技職體系學校，嘉義地區的中正大學、嘉義大學、南華大學和吳鳳科大全都參與展覽，還有政治大學、中山大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、台北藝術大學及馬偕醫學院等；此外，嘉義區18所高中職也來共襄盛舉，提供給前來參觀學子豐富的升學資訊。

教育博覽會參與學校眾多，各校攤位前擠滿人潮，不少家長帶著孩子紛紛詢問校系特色、就業出路、獎學金優惠，或實習、出國機會等，氣氛熱鬧滾滾。

現場也結合國內最大升學資訊平台-大學問「選填志願輔導直通車」系列活動，提供一對一輔導諮詢、選填志願策略分享，更有專家輔導分析包括繁星推薦、個人申請、分科測驗、報考軍警院校及海外留學等國內外升學管道趨勢，讓學子收穫滿滿。

嘉義市長黃敏惠（前排右五）、市府教育處長林立生（前排右一）等人到場，鼓勵學子利用博覽會多方蒐集升學資訊。（記者丁偉杰攝）

教育博覽會現場，家長帶著孩子紛紛詢問校系特色、就業出路等。 （記者丁偉杰攝）

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