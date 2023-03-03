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    嘉市gogoro電動公務機車啟用 每月電池資費里長有「異」見

    gogoro店員教里長如何騎乘電動機車。（記者王善嬿攝）

    gogoro店員教里長如何騎乘電動機車。（記者王善嬿攝）

    2023/03/03 17:12

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府為降低空污排放量、改善空氣品質，購置84台智慧電動機車gogoro供里長借用，今上午舉行啟用儀式，因電動公務機車每月電池資費要599元，引發里長不同看法，資深里長認為，各里幅員大小不一樣，應依個人需求提供多元資費方案，新科里長覺得以電動機車代步很符合時代潮流，躍躍欲試。

    電動公務機車啟動儀式今天上午在嘉義市政府前舉行，市長黃敏惠表示，里長平時街頭巷尾走透透，過去3年多疫情期間，還要擔起防疫第一線工作，為讓里長更節能、有效率在里內服務，東、西區公所購置電動機車供里長借用，本月起分兩批交車，也藉由電動公務機車的減碳實際行動，宣導市民響應節能減碳。

    有資深里長認為，每月騎乘公里數不多，建議依各里使用需求提供多元資費方案，此外電動機車有許多「機關」，應加強提供教育訓練服務；興南里長殷大為表示，市府提供電動公務機車借用很方便，會先使用看看。

    市府民政處長林家緯說，東、西區公所採購84台gogoro電動機車，第一年簽約採用599元吃到飽電池服務資費，已是專案調整、較市價便宜的價格，之後會視里長使用狀況考量調整；今天啟用儀式時，gogoro人員已在現場教學，因應大多數里長不曾騎乘電動機車，東、西區公所還會再舉辦教育訓練，助里長騎車為民服務更事半功倍。

    嘉義市政府東、西區公所購置gogoro電動公務機車，提供84個里里長借用。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府東、西區公所購置gogoro電動公務機車，提供84個里里長借用。（記者王善嬿攝）

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